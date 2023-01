Amici 22, Samuele Segreto ancora in sfida, eliminato?/ “Ho paura di andarmene”

Amici 22 di Maria De Filippi: Samuele Segreto é ancora a rischio, in sfida, e…

Avanza la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Samuele Segreto che rischia di rivelarsi il nuovo eliminato, prima del serale del talent. Samuele, allievo ballerino di danza modern voluto nella scuola dei talenti da Emanuel Lo, é per la terza settimana di fila messo in discussione, alla sfida stabilita dalla produzione come provvedimento disciplinare per effetto del Capodanno choc, di cui il giovane é risultato responsabile. E, come emerge nel daytime del talent datato 26 gennaio 2023, Samuele Segreto riceve la comunicazione dell’identikit del suo sfidante esterno e non lesina parole di stima per il diretto competitor.

Inaspettatamente, l’allievo di Amici 22 rilascia elogi a beneficio del rivale, per poi dirsi timoroso all’idea di scoprirsi tra i prossimi nuovi eliminati al talent show di Canale 5.

Samuele Segreto svela di conoscere lo sfidante, ad Amici 22

“Anche lui é un mio amico…tanto forte… ha un movimento personale e ricercato-. Dichiara Samuele Segreto, come reaction alla scoperta del nuovo avversario dopo lo sfidante Paky della scorsa puntata domenicale, promosso come new entry al talent -. Gli Avengers state portando…”.

Poi, ad Amici 22, non manca neanche il tempo per dare libero sfogo alle paure, legate al sogno di salvare il banco di studio: “Mi piace l’idea di essere forte-prosegue Samuele-. Io ho paura di andarmene… lui é lui particolarissimo… troppo forte… secondo me spacca”. Insomma, é forte in Samuele il desiderio di restare titolare del banco di studio di ballo ad Amici 22. Tanto quanto la paura che lo sfidante esterno possa rivelarsi il vincitore della sfida, che nel caso di Samuele, complice anche il livello dell’avversario, si protrae da tre settimane. Le prime due sessioni di sfida, che lo hanno visto contrapporsi a Paky, sono state congelate per il volere della giudice Francesca Bernabini, che non é riuscita a fare una scelta per via delle divergenze stilistiche dei competitor. A liberarla dall’impasse é stata Alessandra Celentano, che ha conferito a Paky un banco nella scuola, mantenendo quindi in stato di sfida Samuele Segreto, che ora rischia ancora una volta l’eliminazione.

Nel frattempo, per la quota ex Amici 21, LDA, rompe il silenzio sul concept-album di Quello che fa bene, in vista del debutto previsto a Sanremo 2023…

Samu dopo aver scoperto chi sarà il suo sfidante reagisce così #Amici22













