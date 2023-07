Amici 22, Samuele Segreto compie gli anni: “Vediamo che succede…”/ Web in tilt per il post di compleanno

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto compie gli anni: il post di compleanno

É considerato dall’occhio pubblico come uno tra i ballerini più sottovalutati che si ricordino di Amici 22 -l’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, e intanto Samuele Segreto torna a stregare il web con un gesto inaspettato. Nella giornata in cui ricorre la data del suo compleanno, il 24 luglio, il ballerino di hip hop dedica al popolo del web un post autocelebrativo, via Instagram. E il risultato é un tripudio di annesse interazioni social, del popolo del web, del tutto entusiasta per la ricorrenza festiva del giovane talento uscente di Amici 22 di Maria De Filippi. Samuele Segreto, al di là del talento coltivato nella danza hip hop, può definirsi un talento poliedrico, dal momento che vanta nel curriculum anche delle esperienze da attore. Come l’ultima e recente partecipazione nel ruolo di protagonista nella pellicola del primo film diretto al debutto di regista da Beppe Fiorello, il fratello di Rosario Fiorello.

Uomini e donne, Alberto Orlandi fuori dal trono over?/ Pubblica un libro e...

Il film, Stranizza d’amuri, la cui trama tratta la storia d’amore di due giovani omosessuali, premia Samuele Segreto e il resto del cast con dei premi importanti, ossia dei Nastri d’Argento: “Nastri d’Argento a Giuseppe Fiorello, miglior esordio alla regia con Stranizza d’amuri. Premiato anche con il Nastro della legalità e per i due giovani protagonisti Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro”, é il comunicato Rai news.

Barbara D'Urso: fan in rivolta contro Maria De Filippi/ Esplode la polemica: c'entra la bocciatura a Mediaset

Le reazioni web al messaggio post-Amici 22

E, intanto, non può mancare il messaggio di compleanno a corredo del post più virale che vanta il profilo Instagram del ballerino, nella giornata del compimento del 19° anno di vita del giovane: “+19. È stato un anno meraviglioso. Sono fortunato. Grazie a tutte le persone che ci sono sempre per me, mi danno amore mi sopportano e mi supportano, vi amo. Vediamo cosa succede per questi 19 anni”, é il messaggio dell’ex Amici 22 di Maria De Filippi, che rende il post autocelebrativo del ballerino particolarmente virale sul re dei social. Tra le foto della carrellata, particolarmente curioso é lo scatto che immortala Samuele da bambino.

Uomini e donne, Federico Nicotera scorda Carola Viola Carpanelli e provoca Alice Barisciani/ Il messaggio

Nel frattempo, intanto, non si direbbe azzardata l’ipotesi di un nuovo debutto nel cast di Amici, per l’edizione di Amici 23, riservato al ballerino. Questo, complice la popolarità che al cospetto dell’occhio pubblico il ballerino di hip hip si é guadagnato prendendo parte al talent show Mediaset , in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, lo scorso settembre 2022. Samuele Segreto potrebbe rivelarsi tra le new entries nel cast di Amici 23 in partenza a settembre 2023 sulle reti Mediaset, come nuovo ballerino professionista. Nelle ore in corso, inoltre, Britney Spears si aggiudica un nuovo record…











© RIPRODUZIONE RISERVATA