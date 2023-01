Amici 22, Samuele Segreto eliminato?/ Maddalena Svevi lo consola: lo sfogo sul serale

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto é fuori dal serale? Le paure del ballerino in una confidenza a Maddalena Svevi

Manca sempre meno al serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, Samuele Segreto vive un momento di crisi dal momento che sui concorrenti incombe il rischio di eliminazione dal talent. É ormai risaputo che la fase serale di Amici sia a numero chiuso e quindi non accessibile a tutti i concorrenti del pre-serale e, in una confidenza condivisa con la compagna di studio della danza nel team capeggiato da Emanuel Lo, Maddalena Svevi, quindi Samuele Segreto dà libero sfogo al dubbio che più lo turba. Ossia, quello di non essere all’altezza dell’upgrade dei suoi sogni, l’accesso al serale di Amici 22.

“Mi chiedo se a livello di percorso si vede una salita o é piatto” , si chiede e chiede a Maddalena a Svevi, Samuele Segreto, seguito poi dalla ballerina che lo consola ricordandogli di essere stato ammesso alla competizione risultando un ballerino di “alto livello”.

Anche Aaron Cenere incoraggia Samuele Segreto

Ma non solo. Perché la ballerina ed ex fidanzata ad Amici 22 di Mattia Zenzola, poi, sembra escludere il rischio di una possibile eliminazione del ballerino in vista del serale, dal momento che lui é risultato secondo nella classifica dei ballerini stilata dai professori con “Emanuel Lo che ti ha sempre portato in alto”, elogiandolo. Samuele Segreto, evidentemente, vive una fase di up and down in preda alle insicurezze, dando poco valore ai risultati positivi messi a segno nel percorso di studi intrapreso ad Amici 22: “forse ne do poca importanza…”. E Maddalena Svevi, poi, rimarca che il ballerino non abbia alcuna motivazione per temere di essere escluso dal serale del talent: “sei l’ultima persona che deve penaare in negativo”.

La confessione intimista del ballerino, poi, ha una seconda fase di battute con il cantante e concorrente Aaron Cenere: “io la cosa più evidente che so é che mi sono messo a contatto con la parte più vulnerabile di me”. “É bellissimo- replica Aaron, lasciando intendere che Samuele Segreto non abbia nulla da recriminarsi rispetto al percorso ad oggi vissuto al talent-, non sei debole, sei giusto e se tu scappi da te stesso é debolezza”.

Intanto, anche Mattia Zenzola sembra vivere un momento difficile, che lo vede a rischio eliminazione.











