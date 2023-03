Amici 22 serale 2023, 2a puntata/ Eliminati e diretta: Enrico Brignano ospite

Amici 22 serale 2023, anticipazioni prima puntata: tre manche e un ospite

Sabato 25 marzo, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la seconda puntata del serale Amici 22. Le tre squadre in gara tornano a sfidarsi sul palcoscenico della prima serata di Canale 5, ponte a scendere in campo per tre manche che avranno un’eliminazione diretta e due allievi al ballottaggio che si sfideranno poi alla fine.

Ad amici 2023 le squadre di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Arisa si preparano ad una serata che sarà ricca di colpi di scena, a partire dalle eliminazioni. A giudicare le prove dei ragazzi in gara la nuova giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Ad allietare, tra una sfida e l’altra, il pubblico di Maria De Filippi sarà però anche un ospite comico, che questa settimana è Enrico Brignano.

Le squadre del serale Amici 2023: i concorrenti rimasti in gara

Ma quali sono i concorrenti rimasti in gara al serale di Amici 22 dopo le prime eliminazioni della scorsa puntata? La squadra di Zerbi-Celentano è rimasta finora intatta: Aaron e Piccolo G per il canto; Isobel, Ramon e Gianmarco per il ballo. Nessuna perdita anche per la squadra Todaro-Arisa, composta da: Wax e Federica per il canto e Mattia e Alessio per il ballo. Due perdite invece per la squadra Cuccarini-Emanuel Lo. Dopo l’uscita di Megan e NDG, sono rimasti: Angelina, Cricca, Maddalena e Samu.

Come accennato, anche questa seconda puntata del serale Amici 2023 avrà una doppia eliminazione. Essendo la puntata registrata, conosciamo già il nome del primo eliminato e dei due allievi che finiranno poi al ballottaggio per la seconda eliminazione. Clicca qui se vuoi scoprirlo in anteprima!

Amici 22: nuovi guanti tra prof e come seguire il serale in streaming

Tra una sfida a squadre e l’altra ad Amici 2023 non mancheranno momenti esilaranti in studio. Anche questa settimana le tre coppie di coppie di professori sono pronti a sfidarsi sul palco del talent di Canale 5 per il Guanto di sfida tra prof. Chi vincerà dopo il trionfo di Zerbi-Celentano della scorsa settimana? A giudicare le loro esibizioni sarà come sempre la giuria esterna.

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 22 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.

