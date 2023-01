Amici 22 serale: chi sono i giudici?/ Il ruolo degli ex Emma e Stefano Martino, con..

Amici 22 di Maria De Filippi verso il serale: Emma e Stefano, giudici nel cast?

Manca sempre meno al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, dove tra i possibili giudici e nuovi ruoli, al talent, Emma Marrone e Stefano De Martino potrebbero segnare una reunion tv. Com’é ormai risaputo, la cantautrice Emma Marrone e il ballerino nonché autore e conduttore tv Stefano De Martino debuttavano in TV nel ruolo di concorrenti all’edizione Amici 9 di Maria De Filippi, all’incirca 13 anni fa quindi. Lei nei panni di aspirante cantautrice e lui aspirante ballerino, Emma Marrone e Stefano De Martino indossavano le felpe di allievi della scuola più amata dagli italiani. Questo, alla volta di un percorso di studio delle discipline previste nelle rispettive categorie di appartenenza, canto e ballo. Con la partecipazione ad Amici 9, i due avviavano tra i banchi una travolgente lovestory, che finiva per fare breccia nei cuori dei telespettatori. Ma l’idillio d’amore giungeva al capolinea in seguito alla fine del talent.

La rottura tra i due ex Amici veniva ufficializzata con la notizia della lovestory che vedeva protagonisti Stefano e Belen Rodriguez, la showgirl argentina subentrata nel ruolo di ballerina professionista del corpo di ballo di Amici, insieme a Stefano De Martino. Si faceva ormai incessante la voce del tradimento che Stefano avrebbe inferto ad Emma, con Belen, che si sarebbe approfittata di una crisi d’amore tra gli ex Amici rubando alla cantante il fidanzato storico. Questo, complice la vicinanza e il contatto fisico alle prove di ballo con il collega ballerino al talent show.

E ora, nel web, spunta l’ipotesi lanciata da The Pipol Gossip via Instagram, secondo cui Emma Marrone e Stefano De Martino potrebbero registrare una reunion al talent che li lanciava al debutto televisivo nella grande macchina dell’intrattenimento. L’occasione dell’apparizione TV di coppia degli ex sarebbe il serale di Amici 22, il cui via é previsto per la primavera 2023 di Canale 5. Alla fase serale del talent in corso, i due ex Amici potrebbero essere chiamati ad un nuovo ruolo tv, con la benedizione della produttrice e conduttrice che li faceva conoscere in tv, Maria De Filippi. Emma e Stefano tornerebbero ad apparire insieme in TV, sedendo alla poltrona di giudice del serale. Fase del talent che vedrà i concorrenti, tra ballerini e cantanti ammessi con la maglia dorata tra gli allievi in corsa, concorrere per la vittoria del montepremi finale e il conseguimento di riconoscimenti e titoli alla carriera artistica.

Con il vociferato ingaggio ad Amici, Emma Marrone potrebbe sostituirsi a uno dei tre giudici del serale attivi ad Amici 21, Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia. Mentre Stefano De Martino, invece, potrebbe confermarsi giudice, secondo lo stesso gossip. Al contempo, inoltre, nell’ipotesi in cui tra i tre giudici di Amici 21 si registrassero due sostituzioni, potrebbe subentrare nel cast del talent, in un ruolo inedito, l’ex insegnante di canto Anna Pettinelli. O almeno questa é la possibilità che si dedurrebbe dal momento che la radio speaker ha fatto rientro nello studio del talent, proprio come giudice, della gara canto prevista alla puntata domenicale del 29 gennaio 2023, dopo essere stata al centro dell’attenzione mediatica per il ruolo di insegnante condotto ad Amici 21. Questo per effetto del peso delle critiche avanzate al Big più atteso a Sanremo 2023, LDA, quando il figlio di Gigi D’Alessio concorreva come cantante concorrente ad Amici 21.

Sul palco di #Amici22 sta per iniziare una nuova gara di canto! Chi riuscirà ad ottenere i voti più alti dei giudici Alex Britti, Rocco Hunt e Anna Pettinelli? pic.twitter.com/sYaBVMgOlh — Witty TV (@WittyTV) January 29, 2023

Di conseguenza, nel caso in cui le ipotesi formulate sull’identikit dei papabili giudici al serale di Amici 22 di Maria De Filippi si confermassero fondate, Anna Pettinelli e Emma Marrone subentrerebbero al posto di Emanuele Filiberto e Stash Fiordispino nel cast del talent. E le due coprirebbero l’ambito ruolo tv, come new entry, ad Amici 22.











