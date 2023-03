Amici 22 serale, svelato il regolamento/ Ecco chi sono gli eliminati alla 1° puntata

Amici 22 di Maria De Filippi, spuntano i particolari del regolamento del talent show

Il serale di Amici 22 di Maria De Filippi é dietro l’angolo e, intanto, é anticipato l’annesso regolamento della sfida a squadre prevista. La fase serale di Amici 22, in partenza con la prima puntata il 18 marzo 2023, vede il talent intrattenere in una sfida sul talento tra i 15 concorrenti rappresentanti delle categorie canto e ballo. I competitor si dividono in tre squadre tra loro contrapposte, ciascuna delle.quali seguita da due insegnanti, uno di canto e uno di ballo. E nel mezzo dello spoiler TV anticipato dalla conduttrice e produttrice del talent, Maria De Filippi, nel.mezzo.del daytime datato 13 marzo, inoltre si annuncia che a giudicare la competizione tra i talenti ballerini e cantanti concorrenti al serale di Amici 22 sono tre giudici. Quest’ultimo, così come svelato in un apposito post condiviso dal profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi, sono il paroliere Cristiano Malgioglio, il cantante Michele Bravi e il ballerino ed ex concorrente ad Amici, Giuseppe Giofré.

Ma gli spoiler del serale di Amici 22 non finiscono qui. Le 3 squadre sono capeggiate rispettivamente dall’ormai duo storico Rudy Zerbi e Alessandra Celentano per la prima squadra, l’inedita accoppiata Lorella Cuccarini e Emanuel Lo per la seconda squadra e Raimondo Todaro e Arisa per la terza squadra. Ma non é tutto.

Maria De Filippi svela “gli eliminati” della prima puntata del serale di Amici 22

Perché, così come aggiunto da Maria De Filippi, alla prima puntata serale sono previste le eliminazioni di almeno due elementi tra i 15 concorrenti ammessi. Si evince, quindi, che numericamente sono due gli eliminati, al verdetto della puntata di apertura del serale di Amici 22.













