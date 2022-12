Amici 22, sfida stream Generazione zeta/ Niveo in pole, LDA & Albe persiste in Top10

Amici 22, si infiamma la sfida Spotify e la Generazione zeta premia…

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, e intanto tra ex allievi come LDA e Albe e concorrenti in corsa come Niveo, del talent, c’é chi si impone su Spotify Italia a suon di streaming. Il fenomeno in questione lo si rileva nella playlist Generazione zeta, che accoglie gli artisti e le canzoni più rappresentative dei nati tra il 1997 e il 2012. In testa alla playlist amata dai più giovani che -aggiornata al 17 dicembre 2023- gli dedica la copertina e abbraccia trasversalmente più generazioni di ascoltatori, habemus, a grande sorpresa, il cantautore allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 22, Niveo, con il singolo Scarabocchi. Il giovane, nonostante sia risultato spesso ultimo nella consuetudinaria classifica domenicale di canto ad Amici 22, schizza al vertice della playlist Gen Z. Secondo posto per Mida e il singolo Malditè. Sul terzo podio, si impone un altro protagonista di Amici, l’eliminato da Amici 2022, Ascanio, con il singolo Margot: l’esempio che anche dopo l’eliminazione da un talent del calibro di Amici, si possa riscuotere successo. Quarto posto per l’inarrestabile Wax: l’allievo cantautore di Arisa ad Amici 2022 resiste in Top5, con il singolo Turista per sempre. Al quinto posto, poi, habemus Diego Lazzari con Mi chiamava.

LDA, 'Se poi domani' é la canzone di Sanremo 2023/ Amadeus: "Hai lavorato bene e.."

La playlist Generazione zeta, su Spotify Italia, prosegue con il vero fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi nonostante la mancata vittoria del talent, rappresentato da LDA in duo con Albe: il singolo del duetto, Cado, é sesto, resiste e persiste quindi in Top10, a più di un mese dal rilascio dell’11 novembre 2022. Questo, mentre LDA segna con furore il suo debutto a Sanremo 2023, a suon di elogio da parte di Amadeus. Settima posizione per Ludwig con il singolo Ogni volta che ti penso.

LDA, TikTok lo premia tra i cantanti più seguiti/ É l'unico ex Amici 21 in Top-list

I protagonisti di Amici si impongono anche nella Top10 di Generazione zeta

Ottavo posto per il cantautore allievo di Rudy Zerbi ad Amici 2022, Aaron Cenere, con l’intimista Universale. Nono il cantautore allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 22, NDG, con l’iconica Fuori. Decimo posto per il vincitore della sezione canto di Amici 20, Sangiovanni, con Fluo. Fuori dalla Top10, undicesima, Male, la canzone del cantautore allievo di Rudy Zerbi ad Amici 2022, Tommy Dali, che nel daytime del talent si é lasciato andare ad un duro sfogo. Il motivo? C’entra la punizione infertagli da Zerbi rispetto alla sfida indetta ad Amici, da Dardust…

LEGGI ANCHE:

Amici 2022, sfida stream Spotify: Wax primo/ Aaron scalza Ascanio? Niveo supera NDG

© RIPRODUZIONE RISERVATA