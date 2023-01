Amici 22, si apre la gara Radio Mediaset/ Titoli e data di rilascio degli inediti

Amici 22 di Maria De Filippi dà il via alla gara inediti

La puntata del ritorno in TV dalle vacanze natalizie di Amici 22 di Maria De Filippi, datata 8 gennaio 2023, preannuncia il rilascio dei nuovi singoli dei cantanti in corsa al talent show e il via ad una nuova gara canto in partnership con il gruppo Radio Mediaset. Quando ormai manca sempre meno al via alla fase serale del talent, il rinnovato appuntamento domenicale di Amici annuncia il rilascio dei nuovi singoli dei cantanti di Amici 22, previsto per il 10 gennaio 2022, attraverso la giudice della nuova gara singoli indetta per il circuito canto al talent di Canale 5. Rebecca Staffelli. La speaker e volto radio di Radio 105, quindi, lancia la comunicazione che dà il via alla gara, che al contempo preannuncia i nuovi rilasci in musica: ” dal 10 gennaio inizia il contest Radio mediaset, che é il primo player radiofonico nazionale”. Il contest prevede due vincitori, che per mezzo del trionfo dei rispettivi inediti vincenti, saranno intervistati dalle radio che collaborano con le reti Mediaset di produzione del talent, quindi il gruppo radiofonico formato da Radio 101, Virgin Radio, Radio Montecarlo, Radio Norba e Radio 105. Il premio in palio per i trionfatori della gara di Amici 22 é duplice.

É prevista un’intervista promozionale presso i format attivi nelle emittenti radiofoniche di Radio Mediaset, pronta a trasmettere via digital radio, H24, i nuovi singoli del talent, e una partecipazione al nuovo tour estivo di Radio 105. Insomma, la gara inediti potrebbe suggellare una svolta per il debutto artistico in musica dei vincitori.

I titoli degli inediti di Amici 22

E, intanto, nell’attesa della data del rilascio sulle piattaforme musicali e in radio, gli inediti di Amici 22 prossimi alla pubblicazione si palesano con i rispettivi titoli, per mezzo delle esibizioni dei concorrenti alla rinnovata gara di canto registratasi alla nuova puntata domenicale.

Parliamo di Voglia di vivere, primo singolo ad Amici 22 di Angelina Mango, seguito dai secondi singoli di altri concorrenti in corsa: Baciami e ballami di Aaron Cenere, Acquario di Piccolo G, Perdonami di NDG, 26 modi di Federica Andreani, Finisce bene di Tommy Dali, Ballerine e guantoni di Wax, Sui sedili della metro di Niveo. I nuovi inediti, inoltre, sono contenuti nella tracklist di Full out, la nuova compilation di Amici 22.

WOW dal 10 gennaio inizia ufficialmente il contest di RadioMediaset! Tutti pronti? #Amici22













