Amici 22, si infiamma la gara stream su Spotify/ Wax battuto dall’eliminato Ascanio

Amici 22 di Maria De Filippi, la gara di ascolti in streaming su Spotify Italia include gli eliminati Ascanio e Cricca

In queste ore segnate dal rilascio dei nuovi inediti dei cantanti di Amici 22 di Maria De Filippi, si infiamma la gara di ascolti in streaming su Spotify tra i talenti al talent. Il sussidiario.net é in grado di raccogliere, sulla scia della gara in corso, dalla piattaforma di ascolti in streaming, Spotify Italia, i dati di ascolti in streaming aggiornati al 9 gennaio 2023, data che precede quella del rilascio dei nuovi inediti di Amici, il 10 gennaio 2023. E a margine di questi dati, é possibile stilare una nuova classifica streaming di Spotify targata Amici 22.

Amici 22, Rita Danza: "Una montagna russa"/ Spegne la polemica sulla Celentano?

I dati che si rilevano sono relativi ai primi inediti di Amici 22, tra i quali sono compresi anche quelli dei cantanti eliminati che hanno rilasciato un inedito, di Amici 22, in ordine temporale Ascanio e Cricca.

E l’annessa classifica vede primeggiare Wax, nella competizione all’attivo, e Ascanio nella competizione in valori assoluti, del circuito canto di Amici 22. Ascanio, seppur eliminato, sbaraglia la concorrenza della classe canto di Amici 22, raggiungendo con l’inedito Margot quota 2.627.164 stream. Tra i talenti superstiti ad Amici 22 é invece il primo e in assoluto il secondo, Wax, che con Turista per sempre ottiene 2.233.315 stream. Secondo podio tra i superstiti e terzo posto in assoluto nella competizione di Amici su Spotify Italia, per Aaron Cenere, che con Universale raggiunge quota 1.723.764 stream. Terzo podio tra i superstiti e quarto posto in assoluto per Niveo, che con Scarabocchi ottiene 1.129.357 stream.

Amici 22, fuori i nuovi singoli/Al via la gara stream su Spotify: in pole ancora Wax?

Fuori dalla Top 3 di Amici, concorrono con Wax e Ascanio…

Quarto posto tra i superstiti e quinto in assoluto, nella competizione relativa ad Amici, é NDG, che con Fuori raggiunge quota 857.197 ascolti. A seguire, quinto superstite e sesto in assoluto, Tommy Dali, con Male raggiunge quota 809.887 stream. Sesto superstite e settimo in assoluto, Piccolo G, ottiene 547.523 ascolti con Più mia. Settima tra i superstiti e ottava in assoluto, Federica Andreani, raggiunge quota 440.453 stream con Meno sola. Ultimo, nella classifica stream di Amici 22, nono in assoluto ed eliminato dal talent, Cricca, che con Supereroi registra quota 414.027 ascolti.

Amici 22, Aka7even spopola su Spotify/ Con Non piove piú, é rivincita su Sangiovanni!

Nel ore segnate dal rilascio dei nuovi inediti di Amici, che formano la compilation Full out, intanto, si preannuncia anche il rilascio del nuovo inedito di Ascanio. L’eliminato di Amici 22, in una nuova intervista a Superguidatv, fa sapere che é in cantiere la pubblicazione di un nuovo pezzo, da concretizzarsi a gennaio 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA