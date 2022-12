Amici 22, s’infiamma la sfida Spotify/ Niveo scalza Aaron? Wax persiste…

Amici 22 di Maria De Filippi, la sfida di streaming su Spotify Italia vede in testa Wax trani concorrenti…

Mentre si attende il via alla fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi, é possibile raccogliere i dati di ascolti in streaming cumulati su Spotify Italia dai cantanti concorrenti del talent in corso, per una nuova classifica. In pole position, secondo la classifica streaming di Amici 22, il fenomeno Wax -cantante allievo di Arisa- persiste da settimane su Spotify, raggiungendo quota 1.809.641 ascolti complessivi con il singolo Turista per sempre. Secondo posto per Aaron Cenere. Il cantante allievo di Rudy Zerbi ad Amici 22 raggiunge quota 1.445.064, con il singolo Universale. Sul terzo podio, per il volume di ascolti complessivi su Spotify Italia, habemus Niveo, che si aggiudica 930.303 stream con il singolo Scarabocchi. Una posizione sorprendente, dal momento che Niveo si direbbe a rischio eliminazione, vista la candidatura di tre papabili new-entries ad Amici 22.

Sorprende l’eliminato del talent, Ascanio…

Fuori dalla Top3, habemus poi quarto NDG. Il cantante allievo di Lorella Cuccarini cumula un totale di 742.531 stream con il singolo Fuori. Quinta posizione per Tommy Dali. Il cantautore allievo di Rudy Zerbi raggiunge

706.859 stream con il singolo Male. Sesto l’altro cantautore allievo di Rudy Zerbi, con 471.232 ascolti per il singolo Più mia, Piccolo G. Settima la cantante allieva di Arisa, Federica Andreani, con

347.204 ascolti per Meno sola. Ottava posizione per il cantautore allievo di Lorella Cuccarini, Cricca, con 321.510 stream per il singolo Supereroi.

Questa é di fatto la classifica dei concorrenti del talent, secondo il cumulo degli stream complessivi. Sempre secondo gli stream, nella classifica generale ( che accoglie concorrenti e non) di Amici, a grande sorpresa l’eliminato dal talent Ascanio scalza Wax dalla prima posizione, con 1.932.114 stream, per il singolo Margot!

Nel frattempo, per la quota ex allievi, l’ex Amici 21, LDA, potrebbe aver lanciato un indizio sulla sua scelta artistica relativa alla gara cover che lo attende a Sanremo 2023…

