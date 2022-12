LDA, l’invito di Albe sorprende/ Insieme alla gara cover di Sanremo 2023?

Amici 21, Albe sorprende LDA prima di Sanremo 2023…

Dopo aver rotto un lungo silenzio social, LDA torna ad attivarsi online, per un regalo di Albe che sembra l’indizio di un preannunciato nuovo duetto a Sanremo 2023. Quando ormai manca sempre meno al via al 73esimo Festival della canzone italiana, di cui lui é l’unico ex Amici 21 di Maria De Filippi tra i promossi 28 concorrenti Big, LDA condivide tra le Instagram stories una sorpresa ricevuta tra le mura domestiche dall’altro ex Amici 21 e collega cantautore, con cui lo scorso novembre 2022 ha rilasciato il nuovo singolo in duetto, raccolto nella pregevole playlist Generazione zeta su Spotify Italia: Cado.

Mentre commenta a caldo il pacchetto di un invito con biglietto alla prima data di concerto “Strabelli” di Albe, prevista per il 4 aprile 2022 ai Magazzini generali di Milano, LDA si dichiara quindi entusiasta e sorpreso: “Allora Albe torno a casa e trovo sul letto…così, che ti sei messo d’accordo con mia mamma per farmi la sorpresa? Ma tu sei un pazzo. Sei il numero uno…”. Alla visione del biglietto pensato come regalo natalizio per lui, LDA rende poi grazie ad Albe, annunciando una reunion sul palco in duo, dopo Amici 21: “glielo diciamo Albe… mi sto autoinvitando come ospite oltre a voler venire ad assistere al concerto”. Insomma, a quanto pare il cantautore di Napoli e il collega di Brescia si direbbero entusiasti all’idea di cantare live insieme, anche il nuovo singolo, Cado.

LDA e Albe duettano alla gara cover di Sanremo 2023?

E, intanto non é da escludersi l’ipotesi che il regalo inaspettato del momento potrebbe voler anticipare anche un possibile sodalizio artistico pensato per la quarta serata di Sanremo 2023. Ovvero la gara cover del 73esimo Festival, che chiama i concorrenti Big ad esibirsi in duetto e sulle note di un brano originale -il cui rilascio sia compreso tra le decadi del periodo tra gli anni ’60 e i primi 2000 (dal 1960 al 2009, ndr).

Che il duo “LDAlbe” possa debuttare a Sanremo 2023, ancor prima del duetto previsto sul palco del live primaverile di Albe? Chissà quale collaborazione musicale vedrà protagonista LDA al Festival… Nel frattempo fa rumore nel web la preannunciata assenza di LDA e Albe dalla line-up degli ospiti al Capodanno 2023 in Musica unitamente alla mancata ospitata TV del duo di Amici 21 ad Amici 22 in corso.

