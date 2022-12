Amici 22, chi sono gli eliminati prima del serale?/ La coppia Niveo e Rita…

Amici 22 di Maria De Filippi, Niveo e Rita Danza tra i concorrenti a rischio eliminazione: arrivano le new-entries

Mentre si avvicina sempre di più il via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Valeria Mancini, Aurora Ranvestel e Vanessa Bellini sono le papabili new-entries e quindi una minaccia per i concorrenti, al talent. La cantante Valeria, tra le candidate al banco di studio nella celebre scuola di Canale 5, é fortemente voluta dall’insegnante di canto Lorella Cuccarini, le ballerine Aurora e Vanessa sono invece proposte rispettivamente dagli insegnanti di ballo Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Entro e non oltre il mese di gennaio 2023, verrà resa comunicazione del verdetto sulla candidatura delle tre aspiranti concorrenti di Amici 22, e, intanto, i titolari ammessi al talent tremano per il rischio di una sostituzione ad eliminazione che incombe su di loro, per via dell’avvenuto ingresso nella scuola delle giovani candidate. Ma chi é a rischio, tra i concorrenti di Amici 22?

Nell’attesa di scoprire il verdetto, é possibile raccogliere le scommesse dei telespettatori attivi sulla pagina social Amici news adibita per gli aggiornamenti relativi al talent, via Twitter. Lo stesso indicatore web, principalmente, rileva al primo posto per incidenza del rischio di una sostituzione ad eliminazione, la coppia di Amici 22, formata dal cantante Niveo e la ballerina Rita Danza. Data la loro posizione in un ex aequo rispetto al rischio che incombe sui concorrenti secondo il web, quindi, Niveo potrebbe essere sostituito nel circuito canto e Rita nel ballo, prima della fase serale di Amici, il cui inizio é previsto nella primavera 2023.

La coppia di innamorati più affiata di Amici 22, con Rita Danza che ha scritto a Babbo Natale di Niveo, potrebbe quindi presto vedersi rispedita a casa, in seguito ad una possibile sostituzione al talent. Tra gli altri concorrenti più a rischio, della classe di Amici 22, il web poi indica altri due nomi: si tratta dei ballerini Megan Ria e Samuele Antinelli.

I tre possibili nuovi eliminati di Amici 22

Oltre all’indicatore web, l’ultima classifica di canto e l’ultima classifica di ballo stilatesi ad Amici 22 vedono rilevarsi a rischio in quanto ultimi classificati rispettivamente Niveo (ultimo nel canto), Rita Danza e Samuele Antinelli (penultima e ultimo nel ballo). Un dato che potrebbe quindi contribuire alla sostituzione dei 3 summenzionati concorrenti con le tre papabili new entries, Valeria Mancini, Aurora Ranvestel e Vanessa Bellini. Mentre, nella scuola di Canale 5 potrebbe salvarsi da ogni rischio Megan Ria, complice il merito riconosciutole dagli insegnanti di ballo della scuola, in particolare da parte di Alessandra Celentano: quello di essere una studentessa modello, in quanto irriducibile alle lezioni e quindi sempre pronta ad apprendere in sala-studio. Tuttavia, in via del tutto straordinaria al talent le tre candidate potrebbero avere un banco di studio nella scuola, senza previa sostituzione alcuna. E in tal caso non vi sarebbe alcun nuovo eliminato, almeno non al momento dell’accesso nella scuola delle tre new-entries.

Nel frattempo, dopo il daytime odierno datato 23 dicembre 2022, Amici 22 torna a intrattenere i telespettatori il 9 gennaio 2023 con la sua consuetudinaria fascia tv pomeridiana.

Chi saranno i prossimi eliminati, secondo voi, considerando le nuove tre entrate?#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) December 22, 2022













