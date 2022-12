Amici 22, Vanessa entra nella scuola per Emanuel Lo/ Megan e Rita eliminate?

Amici 22 di Maria De Filippi, Emanuel Lo propone una new-entry per il banco di danza e…

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 19 dicembre 2022 che vede Vanessa diventare una minaccia, in primis per Megan Ria e Rita Danza. Nella scuola più amata dagli italiani l’insegnante di danza, Emanuel Lo, propone Vanessa come nuova candidata allieva al banco di ballo e sin dalle prime ore di lezione con la giovane lui si dichiara entusiasta di lei, scatenando tra le reazioni più disparate dentro e fuori il contesto di Amici 22 di Maria De Filippi.

Vanessa é una papabile new-entry ad Amici 2022 , nel ruolo di allieva ballerina di danza hip hop, che é il genere più rappresentativo del maestro Emanuel Lo, nuovo ingaggio nella scuola di Canale 5. E con l’ingresso nella scuola di Vanessa, una nuova minaccia al rischio sostituzione ed eliminazione incombe sulla classe formata dai concorrenti ballerini titolari del banco.

In particolare, rischierebbero più di tutti i concorrenti ballerini, Rita Danza e Megan Ria. La prima, allieva ballerina di danza classica del team capeggiato da Alessandra Celentano, é risultata nuovamente tra gli ultimi posti nella classifica domenicale di ballo e la seconda, allieva ballerina modern facente parte del team con a capo Raimondo Todaro, sembra non convincere del tutto Lo.

Megan e Rita prossime eliminate ad Amici 22?

Non si direbbe di certo azzardata l’ipotesi che Emanuel Lo possa decidersi a proporre Vanessa in sostituzione di Megan o Rita. Nel frattempo, se i fedeli telespettatori di Amici 22 attivi sui social chiedono a gran voce che Rita Danza venga esonerata dal rischio, rivendicando le doti tecniche della pupilla della Celentano, Megan sembra non essere sostenuta tanto quanto la compagna. La Ria però riceve il supporto di chi tra gli internauti la vorrebbe già velina di Striscia la notizia.

“Non so cosa lui voglia fare -dichiara intanto dal suo canto Megan Ria, rispetto alla posizione assunta da Emanuel Lo e il rischio che la coinvolge-, se voglia fare una sfida o meno..avrei paura perché Vanessa é molto brava e si vede che lei ha studiato tanto… cosa che io non ho fatto. Ma io posso spaziare di più (allude alla versatilità negli stili di danza, ndr)”.

