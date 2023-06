Amici 22, Wax conquista la Top 10 di FIMI/ Il nuovo traguardo

Wax debutta nella Top of the music targata FIMI: ecco cosa accade, dopo Amici 22 di Maria De Filippi

Dopo aver appassionato i fruitori di musica con il percorso di studio intrapreso ad Amici 22, Wax segna il debutto in classifica, anche nelle Top of the Music -“FIMI”. Secondo i nuovi dati della Federazione dell’Industria Musicale Italiana, che rilascia le certificazioni di vendita per i singoli, album e i cantanti, Wax approda infatti in entrambe le due sezioni di vendita, la classifica dei singoli e la classifica degli album targate FIMI, con la musica presentata al talent show che lo ha visto classificarsi terzo nell’ordine di arrivo alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi.

Wax e la lite con Maria De Filippi: "È accaduto ai casting"/ "Sono arrivato bello arrogante..."

Nel dettaglio, stando alla rinnovata Top of the music targata FIMI aggiornata al periodo di competenza compreso tra il 26 maggio e il 1° giugno 2023, Wax debutta nella classifica dei singoli e nella classifica degli album rispettivamente alle posizioni #88 con il singolo estivo “Anni ’70” e alla #9 con il primo Ep dal titolo eponimo, “Wax”. Se con il singolo candidato al titolo di tormentone dell’estate 2023 non riesce a classificarsi in Top50, con l’album il milanese si supera conquistando l’ambita Top10, aggiudicandosi il nuovo traguardo raggiunto dopo il debutto TV nell’industria musicale ad Amici 22.

Amici 22, Wax: "Non credevano in me..."/ L'amara verità sulla famiglia

Amici 22: Wax verso il debutto a Sanremo 2023?

E il nuovo traguardo, quindi, consacra Wax tra le nuove personalità musicali competitor, nelle classifiche di vendita made in Italy. Il che si registra mentre la seconda classificata e vincitrice del circuito canto ad Amici 22, Angelina Mango, debutta nella Top10 in entrambe le due sezioni, album e singoli, nella rinnovata Top10 targata FIMI. I due cantautori, il milanese e la lucana, continuano quindi a competere nel panorama della musica italiana, al di là del rapporto di “intimi rivali” stretto ad Amici. E non può escludersi la possibilità che, nell’attesa per lo spoiler del rinnovato Festival di Sanremo 2023, il milanese e Angelina Mango possano entrambi inoltrare una candidatura di partecipazione all’edizione di Sanremo 2024, al cospetto della Commissione festivaliera presieduta dal preannunciato direttore artistico e conduttore Amadeus.

Amici 22, Wax record su Spotify Italia/ Segna un milione di stream con 4 brani!

Che Wax e Angelina Mango possano debuttare in duetto, sul palco di Sanremo 2023, complici i dati di vendita competitor dei loro lavori d’esordio nella music farm italiana? Chissà!











© RIPRODUZIONE RISERVATA