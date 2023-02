Amici 22, Wax e Angelina si innamorati?/ Lei gli avrebbe scritto una lettera ma…

Wax e Angelina stanno insieme? Scoppia il gossip sui due allievi di Amici 22

Nell’ultima registrazione di Amici 22, sembra sia scoppiato un gossip riguardo Wax e Angelina. I due provano qualcosa l’una per l’altra? Secondo le anticipazioni di Amici News: “In studio viene fatto presente che Angelina è fidanzata e che per Wax prova solo un bene di amicizia“.

Dunque, se da un lato sembrerebbe che tra i due non ci sia nulla oltre l’amicizia compare un altro gossip: “Angelina ha scritto una lettera per Wax che peró non è stata letta”. Non si conosce, dunque, il contenuto di questa lettera ma l’allieva ha comunque dato il due di picche a Wax dicendosi già fidanzata. Ma nella scuola di Amici 22 esiste un’altra coppia che sembrerebbe in crisi: Gianmarco e Megan.

Gianmarco e Megan si lasciano definitivamente? Ecco cosa è successo

Gianmarco Petrelli e Megan sono tra le coppie più discusse di Amici 22, proprio per gli alti e bassi che caratterizzano la loro relazione. Ultimamente la coppia sembra sempre più in crisi, in quanto il ballerino lamenta la mancata presenza di Megan nei momenti del bisogno: “Sto soffrendo… sto male per la tua assenza e sei a divertirti quando sto male… tu non ci sei…“.

La ballerina italo-cubana, però, dichiara di esserci sempre per lui spazientendo ancora di più il ballerino: “Possiamo chiudere questa storia?!?”. A questo punto, Megan sembra piuttosto provata da quanto ha esternato Petrelli ma accetterebbe la rottura a patto che sia definitiva: “Ok, ma la chiudiamo definitivamente“.

