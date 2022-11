Amici 22, Wax e Samuele svelano il dolore / “Puoi ucciderlo, ma resta il ricordo”

Amici 22 di Maria De Filippi ospita Giordana Angi: le riflessioni sul dolore

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 15 novembre 2022 su Canale 5, che vede Wax e Samuele Antinelli aprirsi sul dolore. Complice l’ospitata al talent show di Giordana Angi, cantautrice ed ex concorrente storica del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, il cantautore di Turista per sempre e il ballerino di hip hop si confrontano con i compagni di classe ad Amici 22, rispetto al dolore cantato dall’ospite.

La frase della musica di Giordana Angi, che rievoca nei due giovani talenti il dolore, é “Non ci resta che sorridere alle cose per uccidere anche il prossimo dolore”. E messi dianzi all’immagine del dolore, Wax e Samuele Antinelli confidano di viverlo in modo differente tra loro. Se Wax combatte il dolore come una cicatrice che fa male, anche a distanza di anni dal taglio, Samuele invece lo concepisce come una crescita personale da sfoggiare il sorriso.

Wax e Samuele Antinelli dipingono il loro dolore, ad Amici 2022 di Maria De Filippi

“Sono pronto a uccidere il dolore – si apre così Wax, alla cantautrice e al resto della produzione di Amici, sbottonandosi sulla rabbia che tiene dentro rispetto alle difficili condizioni economiche che vissute in famiglia per anni hanno segnato la sua vita in modo indelebile, facendogli concepire la sua immaginazione -la sua scrittura creativa- come una via di fuga. Il dolore puoi ucciderlo, ma il corpo rimane e questo é il ricordo”. Insomma, il dolore per certi versi, seppur superato, resta in Wax. E dal suo canto, invece, Samuele dichiara il suo dolore come la gioia di vivere che mostra all’apparenza nei suoi sorrisi cerco sempre prendere il lato positivo e mi ha reso forte oggi: ” io cerco sempre di prendere il lato positivo e questo mi ha reso forte oggi. Ho capito cos’è il dolore, tramite il sorriso.”. E per dolore lui intende la perdita del padre. Oggi il ballerino sceglie di sorridere al ricordo del mio papà, per fronteggiare il dolore della perdita.

