Amici 22, Wax il nipote top secret di Federico Bernardeschi?/ Gli indizi sulla verità

Amici 2022 di Maria De Filippi, Wax cela un rapporto di sangue con Federico Bernardeschi? Il gossip

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Wax fa parlare di sé, con un grande interrogativo generale esploso in rete: che lui sia il nipote top secret di Federico Bernardeschi? L’allievo cantautore di Arisa fa, infatti, parlare di sé non solo per la pole position che detiene nella classifica intestina del talent riferita agli stream su Spotify Italia.

Il giovane artista é al primo posto nella classifica dei cantanti concorrenti ad Amici 2022 stilata da Il sussidiario.net, sulla base degli ascolti complessivi raggiunti dai talenti in corsa con i rispettivi primi inediti lanciati al talent. Con Turista per sempre, inoltre, si impone insieme ad Aaron Cenere con Universale e Ascanio con Margot tra gli unici tre elementi di Amici 2022, nel canto, a raggiungere quota 1 milione di ascolti in streaming su Spotify Italia, con un singolo. Ma non é tutto. Perché di lui si parla molto, soprattutto nel web, per via della fisiognomica, in particolare i tratti somatici, per cui agli occhi degli internauti attivi in rete sarebbe un nipote del calciatore campione d’Europa nel 2021 e oggi sportivo all’attivo nel Toronto.

Un indizio sconfessa il gossip su Amici 2022

Ma, al di là della visibile somiglianza, che avvalorerebbe il gossip esploso nel web, sul vociferato rapporto di sangue celato durante la competizione di Amici 2022, vi sarebbe un particolare indizio a sconfessare il chiacchiericcio mediatico ormai diventato incessante.

Wax e Federico Bernardeschi, nel dettaglio, non si seguono a vicenda sui social, ma non é tutto. É ormai risaputo che Federico Bernardeschi sia zio di una bambina che si chiama Olivia, figlia della sorella Gaia. Ragion per cui viene facile chiedersi: per quale motivo lo sportivo dovrebbe mantenere top secret un rapporto di sangue con un cantautore all’esordio in TV, come in questo caso, Wax?

