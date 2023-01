Amici 22, Wax vs Angelina Mango: “Rompe i cogli*ni”/ É guerra: classe divisa a metà

Amici 22 : il gruppo dei concorrenti si divide, le battute sibilline

Il rinnovato daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, datato 16 gennaio 2022 su Canale 5 e Mediaset infinity, vede Wax e Angelina Mango a capo di due fazioni tra loro contrapposte, della classe di ballerini e cantanti in corsa al talent. Il nuovo appuntamento TV, in seguito al “fatto grave di Capodanno 2023, finito sotto censura e per cui i 6 allievi sospesi hanno visto segnati i loro destini con Tommy Dali e Valeria Mancini eliminati, manda in onda delle immagini esclusive che vedono la classe dei concorrenti di Amici 22 dividersi in definitiva in due gruppi avversari. Questo anche per effetto della notte di Capodanno 2023, un fatto grave, che sarebbe la massima espressione del legame suggellatosi tra gli allievi sospesi, in contrapposizione al resto della classe in corsa al talent.

Amici 22, Capodanno choc: Guera eliminata / "Non lo avrei mai fatto, se.."

“Se entrassi nella casetta ve lo assicuro che parlerò solo con voi -dichiara Wax in un momento condiviso con gli altri sospesi e gli fa eco Samuele Segreto-, anche io vi cercherei H24… Io le ho due tre persone… Ma questa cosa condivisa é stata intensa…”. “Guarda che io prima mica scherzavo quando dicevo che passerò il tempo in camera verde”, aumenta il carico poi Maddalena Svevi e Wax promette che ai sospesi come lui, “non farò mai male”. La ballerina aggiunge sibillina: “tu non faresti del male neanche agli altri”.

Amici 22, il Capodanno é un giallo/ Indizi nelle sfide, Arisa: "Roba splatter..."

Angelina Mango e il confronto con Wax: i due competitor sono a capo delle due fazioni di Amici 22

Insomma, il gruppo dei concorrenti é diviso tra sospesi e non, dopo il giallo di Capodanno 2023. Ma non é tutto. Perché ritrovatisi a commentare la classifica streaming su Spotify Italia, dei cantanti in corsa con i nuovi inediti ad Amici 22, i sospesi Wax e Ndg lasciano intendere di soffrire il peso della competizione, anche per via della new entry Angelina Mango. La figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango é al momento prima nella classifica streaming su Spotify Italia relativa al rilascio dei nuovi inediti di Amici 22 e Wax sbotta: “Questa Angelina ha rotto i coglioni!”. NDG, che ha rilasciato l’inedito trap Perdonami, aggiunge: “in pratica sta andando una merda!”. I due cantautori non si direbbero felici dei dati di ascolti in streaming. E a chi sottolinea che Wax come Aaron Cenere sia in forte competizione con Angelina Mango, il primo ammette di avere la “Aaronsite”. Tra i non sospesi, però, Aaron dà a Wax del “paracu*”, per il fatto di voler creare un sodalizio artistico e personale con i soldi sospesi come lui. Ma la guerra esplosa tra le fazioni di Amici 22 non finisce qui.

Uomini e donne, anticipazioni 16 gennaio 2023/ Federico e Lavinia, addio al trono?

I concorrenti non sospesi, ritrovatisi divisi dai secondi, in uno scambio di battute nella scuola più amata dagli italiani confermano la guerra esplosa nella scuola. “Mo che stiamo solo noi come ci comportiamo?” si chiede e chiede agli altri Gianmarco Petrelli e Niveo replica “Non perdiamo la tranquillità”. Mattia Zenzola interviene: “semplicemente che ci dobbiamo comportare come sempre, solo con elementi in più “. Quella dei non sospesi é ormai convivenza pacifica condivisa nella “normalità ” con i nuovi arrivati, a debita distanza dai sospesi. Gianmarco suppone che ora i sospesi siano “presi malissimo” per effetto dei loro destini segnati dal provvedimento, e il caposcuola Angelina Mango lancia la frecciatina al gruppo avverso capeggiato da Wax: “Io starei pure presa benissimo, perché alla fine rischi tanto…ma sei nella scuola”. Insomma a detta di Angelina in riammessi ad Amici 22 devono ritenersi fortunati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA