Amici 23 al via dal 24 settembre, ma quando inizia il daytime?/ Spunta un’indiscrezione bomba: slitta al…

Dopo l’inizio ufficiale della nuova stagione di Uomini e Donne che, sin dalle prime puntate, ha regalato colpi di scena al pubblico come il ritorno, in veste di cantante, di Pinuccia, il pubblico di canale 5 attende con ansia l’inizio della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. La scorsa edizione che si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola ha appassionato i telespettatori che ore aspettano il 24 settembre, giorno in cui tornerà ufficialmente in onda il famoso talent show che ha formato tanti talenti della danza e della musica italiana. Ancora una volta, Amici e Maria De Filippi sfideranno la Domenica In di Mara Venier andando in onda prima di Verissimo.

Nel corso della prima puntata che sarà registrata con qualche giorno d’anticipo rispetto alla data della messa in onda, Maria De Filippi svelerà la classe docenti composta da Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per la danza, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto, ma soprattutto, svelerà i nomi dei nuovi allievi che entreranno in casetta per cominciare l’avventura nella scuola più famosa d’Italia. Il pubblico, inoltre, aspetta anche l’appuntamento con il daytime sul quale è emersa, nelle scorse ore, un’indiscrezione bomba.

Il daytime di Amici 23 slitta al 2024?

Stando ad un’indiscrezione spuntata sul web, pare che il daytime di Amici 23 possa slittare a gennaio 2024. Un’indiscrezione che ha allarmato i fan del talent show che sarebbero così privata di un appuntamento fondamentale non solo per conoscere i vari allievi, ma anche per scoprire le dinamiche interne della casa. Si tratta, tuttavia, di un’indiscrezione a cui diversi utenti fanno fatica a credere.

Attualmente, il pomeriggio di canale 5 è occupato da Uomini e Donne, dal daytime del Grande Fratello e dalla soap opera La promessa al termine del quale parte Pomeriggio 5. Con l’introduzione del daytime di Amici 23 potrebbe partire con qualche minuto di ritardo Pomeriggio 5 o potrebbe essere ridotta la puntata de La Promessa. Per scoprire cosa accadrà, tuttavia, non ci resta che aspettare l’annuncio di Mediaset.

