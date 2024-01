Amici 23, Alessandra Celentano: “Noioso, le stesse cose sempre…”/ Esplode lo scontro con Emanuel Lo!

Amici 23, Alessandra Celentano contesta gli elogi a Kumo: é scontro nella gara di ballo!

É un’Alessandra Celentano senza filtri né freni la protagonista indiscussa nella nuova puntata domenicale di Amici 23, che si scontra con Emanuel Lo rispetto al percorso artistico e alla performance di Kumo.

Questo’ultimo, tra gli allievi ballerini protetti dal maestro di danza Emanuel Lo, in corsa ad Amici 23, si esibisce alla consuetudinaria puntata domenicale, che si rinnova in onda TV e streaming sulle reti Mediaset in data 21 gennaio 2024, dividendo l’opinione dell’occhio pubblico, dentro e fuori lo studio del talent show di Maria De Filippi.

Amici 23: Martina Giovannini sorprende con la standing ovation!/ Web in tilt per la cover di Mariah Carey!

La gara di ballo domenicale, che chiama i concorrenti ballerini a scontrarsi in studio, é giudicata da Thomas Signorelli, esperto di danza, che al termine della performance di Kumo avanza a quest’ultimo un elogio. Parole che però vengono molto presto contestate da un’irrefrenabile Alessandra Celentano, disposta a fare valere la sua opinione avversa a quella del giudice esterno, nella sua personale visione della danza, tanto da scontrarsi con il mentore di Kumo, Emanuel Lo.

Amici 23, Giovanni Tesse sospeso in giudizio/ Esegue il compito "impossibile" di Alessandra Celentano, ma...

Le reaction alla performance di Kumo, ad Amici 23

Dopo aver portato sul palco la sua performance, Kumo é elogiato da Thomas Signorelli che lo definisce “puro” e “anima bella”. Ma Alessandra Celentano, ad Amici 23, appare contrariata con delle espressioni facciali che non lascerebbero dubbi, neanche alla presa visione della conduttrice.

“Che c’è? Hai fatto una faccia! -dichiara Maria De Filippi, incalzando la nipote del Molleggiato, Celentano -. Prima mentre Kumo ballava, Paola (Turci, ndr) si è girata per dirti che Kumo è stato bravo e tu hai fatto una faccia un po’ così. Anche quando Thomas ha dato il giudizio… che c’è?”. E non si fa attendere la replica di Alessandra Celentano, la quale ritiene Kumo “noioso”, in quanto monoespressivo, quindi ripetitivo in termini di staging e resa sul palco di Amici 23.

Amici 23, Alessandra Celentano divide: il cambio di hair-look fa discutere/ Le reazioni

A questo punto si introduce l’intervento di Emanuel Lo, che si chiede se la questione sia coreografica o del ballerino: “Non puoi dire una cosa a un mio ragazzo, quando anche gli altri fanno lo stesso. A differenza dei tuoi, Kumo ha una personalità”.

Insomma, per il compagno di Giorgia non si escluderebbe che la responsabilità della monoespressività nelle esibizioni domenicali sia da attribuirsi alla paternità delle coreografie montate dalla produzione di Amici 23, in particolare i ballerini professionisti e gli stessi docenti di danza alla cattedra del talent show. Questo, mentre il nuovo look blu elettrico di Alessandra Celentano, sfoggiato in puntata, fa altrettanto discutere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA