Amici 23, Alessandra Celentano sfida i ballerini: il compito determina l’eliminato?/ “Deciderò cosa fare…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano sfida i talenti nel circuito ballo: il nuovo compito

Alessandra Celentano sfida tutti i ballerini, indistintamente dalla categoria di appartenenza, ad Amici 23. Una prova, quella voluta dalla maestra di danza, che mette a dura prova tutti i concorrenti del circuito ballo, in corsa ad Amici 23, nello stupore generale dei candidati a rischio. La prova chiama i competitor ballerini di Amici 23 all’esecuzione di una choreo di difficoltà estrema, per la puntata domenicale del talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. Così come emerge tra le novità nel rinnovato daytime di Amici 23, datato 11 dicembre 2023.

Amici 23: lite furiosa tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli/ "Sei troppo egoriferita", ecco cosa è successo

“Posso dire che questo é un compito bello rispetto a quello… che é stato per ripicca” -é la reaction di Kumo, dopo l’affaire del compito tanto discusso che la Celentano aveva assegnato a quattro ballerini per la scorsa puntata domenicale di Amici 23. Ma per i compagni di studio Kumo assume un atteggiamento dettato dall’incoerenza a suo piacimento e per convenienza nella contingenza e c’é chi la pensa come Giovanni Tesse: “tu cambi argomento ogni volta”, sentenzia Simone Galluzzo e Kumo chiarisce che “questo nuovo compito é bello…arrivato in maniera diversa…”.

Amici 23, Lil Jolie crolla in lacrime/ Rudy Zerbi la mette in sfida: eliminata?

La convocazione di Alessandra Celentano é un rischio per l’eliminazione?

Ma prima la maestra Alessandra Celentano convoca i ballerini: “questo sarà un compito che assegno a tutti… choreo difficile e io so benissimo chi ho di fronte …tutti di stili diversi e avete anni di studio diversi …importante é che voi capiate che dovete alzare l’asticella e deciderò cosa fare di questo compito”.

Ma quali siano le sorti che attendono i ballerini convocati alla sfida di rischio é la sola messa in onda della attesa nuova puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi a definirlo, relativamente alle intenzioni maturate dalla maestra Alessandra Celentano. Questo, mentre Petit per il circuito canto competitor accetta la sfida voluta a suo rischio e pericolo dalla maestra di canto Anna Pettinelli.

Amici 23, Petit rischia: accetta la sfida di Anna Pettinelli/ Il verdetto

La maestra Celentano ha convocato tutti i ballerini in palestra e… #Amici23 pic.twitter.com/oowLERX7Jv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 11, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA