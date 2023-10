Amici 23: Alice sfida Sarah per il banco, Anna Pettinelli perde la scommessa/ Trionfa Lorella Cuccarini!

Amici 23, la gara domenicale registra la sfida Sarah vs Alice

Sarah, cantante in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, vince la sfida voluta dalla maestra avversa Anna Pettinelli. Accade in occasione della puntata domenicale, in onda l’8 ottobre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Amici 23: Zerbi dà alla Pettinelli del "Pettirosso" e la Toppi punge Celentano/ La terza puntata é al veleno!

Come anticipato dagli spoiler TV ripresi via X da Amici news e Superguida TV, Sarah é messa in discussione dalla maestra di canto ad Amici 23, Anna Pettinelli, che ha attenzionano un talento ai casting, di nome Alice. A detta della voce speaker radiofonica di RDS ed insegnante Alice meriterebbe il banco di studio del canto ad Amici 23, in sostituzione di Sarah, cantante titolare al talent show. Tanto da decidere di mandare l’allieva di Lorella Cuccarini in uno stato di sfida domenicale, a rischio eliminazione.

Amici 23: Petit é il nuovo LDA?/ Trionfa alla gara inediti e...

Di comune accordo preso con la Cuccarini, Sarah vince la sfida e Anna Pettinelli perde la scommessa fatta su Alice. Le due rivali sfidanti presentano alla sfida un inedito e una cover ciascuna. Il giudice della gara? Il tenuto direttore d’orchestra, Beppe Vessicchio.

Il verdetto del giudice

La sfida, inoltre, infiamma la competizione tra la più amata dagli italiani showgirl, Lorella Cuccarini, e Anna Pettinelli. La prima punzecchia la rivale, affermando che certe peculiarità sono oggettive e se la rivale pensa ancora che l’allieva sia cantilenante e non pronta ad affrontare la competizione di Amici 23 allora é inconsapevole di cosa abbia nella testa che non vada per il verso giusto. Vessicchio sentenzia che in Sarah vi sia coerenza artistica alle prove effettuate e per questo motivo la giovane vince la sfida. Insomma, alla fine Anna Pettinelli registra una sonora sconfitta insieme alla candidata al banco di Amici 23.

Amici 23: Marisol prima della classe e orgoglio della Celentano / La classifica della gara ballo

Per la sfida, Sarah propone una cover di Questa nostra stupida canzone d’amore e

Alice una cover di Mi sei scoppiato dentro il cuore. Gli inediti della sfida? Alice propone Bolla. Sarah canta Touché.

Nel frattempo, ad Amici 23 Petit si impone come erede di LDA…











© RIPRODUZIONE RISERVATA