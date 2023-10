Amici 23, Petit come LDA: “Volevo fare il calciatore…”/ Il comune denominatore spiazza il web

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit ha più di una cosa in comune con LDA

Non solo la categoria di parente d’arte, ma anche il piano A di calciatore Petit, tra i talenti concorrenti in corsa nella storia di Amici per l’edizione di Amici 23, ha in comune con LDA. Quest’ultimo, primo grande fenomeno tra i figli e “parenti d’arte” in corsa al talent show, all’edizione di Amici 21, ormai, lontano dal format di Maria De Filippi avanza la sua carriera artistica costellata di successi, come il recente traguardo del debutto al Festival della Canzone come “il Big più giovane a Sanremo 2023”. Questo, ben oltre le critiche dei detrattori che sin dall’esordio TV al debutto in musica di Amici 21 lo tacciano di essere un raccomandato nell’industria musicale in quanto figlio del popolare cantautore di Napoli, Gigi D’Alessio. E ad Amici 23, la categoria dei parenti d’arte avanza con il nipote della showgirl Nadia Rinaldi, Salvatore Moccia in arte Petit, tra i venti allievi cantanti e ballerini in gioco ad Amici 23, promosso nella scuola delle arti canto e ballo da Rudy Zerbi. Con LDA, Petit ha molto in comune, tra cui un retroscena di vita.

Così come spiegato dal nipote d’arte nel daytime di Amici 23, datato 5 ottobre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Come accadeva in passato per LDA, Petit ha un trascorso alle spalle di aspirante calciatore professionista, un momento in cui al contempo si dedicava alla passione per la musica: “Volevo fare il calciatore, ho giocato all’Avellino in serie C e facevo musica”. “Ho sempre scritto, anche mentre facevo il calciatore -prosegue poi la confidenza sul comune denominatore con LDA, Petit-, facevo la mia canzone sulla canzone di un altro cantante”.

La confessione di Petit é un comune denominatore con LDA

Proprio come il figlio di Gigi D’Alessio, Petit di Amici 23 é stato un aspirante cantante da calciatore e il trapper lo svela, intanto, nella confidenza fatta ai microfoni del talent show di Maria De Filippi: “Ho fatto della musica una cosa serie da quando é mancata nonna -prosegue poi la verità snocciolata dal cantautore in gioco ad Amici 23 (il cui maestro, caso strano, é lo stesso talentscout che ad Amici ha scoperto LDA, Rudy Zerbi), .

Petit avrebbe fatto della sua passione per la musica il rifugio dal dolore e il sogno di una carriera artistica, in seguito alla notizia del calvario che ha portato alla morte la nonna.

“Mentre correvo in campo nella testa mi cantavo i testi delle canzoni- spiegava, invece, a mezzo di una recente intervista, l’ex Amici 21, LDA-…in quel momento ho capito che la passione per la musica superava quella per il calcio. Le gambe andavano in una direzione, il cervello prendeva un’altra strada”. Che Petit possa rivelarsi il degno erede di LDA, ad Amici? Chissà!

In un momento di pausa in casetta Petit si racconta #Amici23 pic.twitter.com/NOpvP67Oo0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 5, 2023



Intanto, sono virali le immagini della confessione di Petit, in un post lanciato in rete dai profili social di Amici 23.

