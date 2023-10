Amici 23, Anna Pettinelli ammicca a Matthew: “Mi piaci molto…”/ Lui dice addio a Rudy Zerbi?

Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew riceve le “avances” di Anna Pettinelli: é tradimento a Rudy Zerbi, all’orizzonte?

Anna Pettinelli tenta di sedurre Matthew, pupillo di Rudy Zerbi, al pensiero che l’allievo del rivale collega insegnante di canto ad Amici 23 possa cambiare team. O almeno questa é l’ipotesi che solleva nel web l’attento occhio pubblico, via social, relativamente alle immagini del daytime di Amici 23 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity l’11 ottobre 2023.

L’occasione che fa sollevare l’ipotesi é una proposta di sfida lanciata da Anna Pettinelli a Matthew, ad esibirsi in un compito alla puntata domenicale sulle note di Bruno Mars, una proposta che Matthew lusingato, forse, accetta, in un “preannunciato tradimento” al mentore. I più maliziosi tra i telespettatori di Amici 23 si chiedono come mai Matthew accetti, senza se e senza ma, la prova di canto propostagli dalla voce speaker radiofonica RDS, quando é spesso tendenza del suo insegnante Rudy Zerbi non accettare le sfide di Anna Pettinelli. Questo se non con almeno una contestazione o con dell’acredine.

“Caro Matthew, mi piaci molto- é la comunicazione di sfida che Anna Pettinelli rivolge a Matthew (che fa scintille di passione a letto con Mew), nel supposto tentativo di soffiare l’allievo a Rudy Zerbi-, ti volevo nella mia squadra ma hai scelto Rudy. Sei partito bene ma poi ti sei un po’ spento.. in puntata hai cantato male, non so se è colpa della bronchite che lamenti oppure se quando esci dal seminato del tuo amato rock ti trovi in difficoltà. E allora arriva questo compito.. dimostrami che sai cantare anche e ristabilisci la stima che ho nei tuoi confronti. Fammi rinnamorare di te, perché ci siamo un po’ persi! Attento però: non sarò tenera nell’assegnazione, ho scelto una canzone molto lontana dal tuo mondo per provocarti e portarti su un piano completamente superiore e diverso dal tuo”.

Le reazioni alla sfida di Rudy Zerbi

La canzone scelta per il compito è “Uptown Funk” di Bruno Mars. E Matthew sembra dirsi onorato e lusingato per il “compito” dalla avances non troppo velate di Anna Pettinelli, per un “tradimento” a Rudy Zerbi e il passaggio del cantante nel team competitor ad Amici 23: “Non lo sento neanche tanto lontano dalle mie corde ad essere sincero.. io sono propenso ad accettare”, dichiara il biondo allievo conteso tra i due fuochi rivali di Amici 23, in favore ad Anna Pettinelli.

Ma la dichiarazione di sfida di Anna Pettinelli sembra minacciare la quiete nel team di Rudy Zerbi : “Penso sia un po’ la volpe e l’uva.. non mi fa paura niente, figurati se mi fa paura Pettirosso…-é non a caso la replica stizzita ad Anna Pettinelli di Rudy Zerbi, con tanto di nomignolo allusivo alla fulva chioma del pupillo della rivale, Holy Francisco-, studia e cerca di affrontare questo mondo diverso dal tuo lavorando!”, prosegue quindi il talentscout appoggiando la scelta di dire sì alla sfida dell’allievo.

Le emozioni di Mew, in casetta sta nascendo un’altra amicizia speciale, il compito per Matthew, Lil Jolie viene convocata nella scuola per… Rivedi subito insieme a noi la puntata di oggi del Daytime di #Amici23, clicca QUI https://t.co/gmV11vQKwl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 11, 2023

Che Matthew possa tradire la fiducia del mentore e passare al team avverso? Chissà.











