Amici 23, Anna Pettinelli: “Canti come una cinquantenne!”/ Web in tilt: la dura critica a Stella!

Amici 23, Stella Cardone diventa un caso nel circuito canto

Anna Pettinelli mette a rischio il talento dell’allieva Stella Cardone, in un aut-aut duro, che divide l’occhio pubblico di Amici 23. La maestra di canto, così come si rileva nel daytime del talent show datato 3 ottobre, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, convoca l’allieva cantante, Stella Cardone, per comunicarle i dubbi maturati sul talento competitor in senso lato.

“Prima di arrivare a quello che é la tua personalità e il tuo stile, fidati dei pezzi che ti vengono dati -é la sentenza che Anna Pettinelli sferra contro la sua stessa pupilla, chiamata a rapporto, un momento che vedrebbe Stella Cardone candidata alla messa in discussione per l’eliminazione ad Amici 23-, sembri una diciassettenne che canta come una di cinquantenne…”. A detta dell’insegnante di canto e voce speaker radiofonica di RDS l’allieva si cullerebbe delle doti vocali, peccando nel ritenersi impeccabile nel circuito canto alla luce del suo potenziale vocal tract, tanto da risultare ormai “superata” e non “modern”, stilisticamente: “hai possibilità mai viste, ma devi sganciare il cervello da queste…-rincara la dose la Pettinelli, su una “Stella cadente” a detta dell’insegnante dopo la performance domenicale della giovane sulle note della cover di Every Breathe you take-, ‘less is more’ (il meno é il di più)… se pensi di poter cantare qualcosa, scegli i pezzi ma non ti aspettare che io li avalli…”. Nel prosieguo della critica, quindi, la maestra taccia la pupilla di non fidarsi delle assegnazioni nel canto, di voler fare autogestione, in una condotta controproducente e kamikaze, per la giovane: “In prova andavi perfetta, non ti attaccare a quello che sai fare per impressionare la gente… si impressiona con la semplicità “.

Web sentenzia sul caso Stella Cardone

Che la paternale messa in discussione possa preludere alla decretazione di Stella Cardone come eliminata ad Amici 23? Nel frattempo i telespettatori attivi nel web si dividono tra le reaction più disparate, a fronte delle immagini oggetto di discussione del caso Stella Cardone, in un sentimento predominante che vede Anna Pettinelli tacciata di rendersi complice dell’illusione inferta alla giovane nel sogno del banco di studio ad Amici, volta alla necessità di fare numero di concorrenti ai fini degli ascolti TV del programma.

“Ma perché li prendono se poi non gli

vanno bene? Vogliono solo l’inciucio.- sentenzia uno tra i messaggi più aggreganti degli utenti attivi, nel web-. Sta

ragazza a prescindere la devo ancora

inquadrare. Per ora non mi dice niente.

Ma ogni anno stessa solfa. Poi parla Anna

che teneva il tizio trapper scandaloso (il riferimento sarebbe a Holy Francisco).

Questo programma urge di un restyling.

Non sono competenti questi prof. Servono

veri insegnanti di canto e non produttori

o speaker radiofonici. Arisa per esempio

può insegnare canto. Ha sicuramente una

preparazione superiore rispetto a Rudy e

Anna!”.

Intanto, la stessa Pettinelli manda annuncia la messa in sfida per Sarah Toscano…











