Amici 23: arriva la sorpresa inaspettata per Mew/ “Il mio primo…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Mew riceve una sorpresa speciale

Sorpresa inaspettata per Mew, la cantante dai capelli multicolore e allieva di Lorella Cuccarini di canto, tra i venti concorrenti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi. Così come emerge nel daytime di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, la cantante-icona che sembra ispirata ad un manga e/o un anime giapponese, riceve un regalo speciale. Dopo la soddisfazione della promozione al banco di studio del canto ad Amici 23, nel vedersi contesa dalle professoresse Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, Mew riceve una sorpresa speciale dalla famiglia. Alla scelta della cantante di fare squadra nel canto di Amici 23 con Lorella Cuccarini, segue il regalo ricevuto dalla madre, per Mew.

Tra le mura della scuola più spiata d’Italia, Mew riceve un trattamento ad personam da parte della produzione del talent show, un pacco spedito alla giovane concorrente direttamente dalla madre: “… é mio? Il mio primo microfono! Che bello da mia madre! -esclama la pupilla della “più amata dagli italiani, come si evince nel real postato da Amici su Instagram e che ora desta tra le reaction più disparate dell’occhio pubblico nel web-, il mio primo microfono, grazie mamma!”. “Mia mamma che scrive ‘ti adoro, ciao amore…’…’come hai fatto a dimenticarti del tuo primo microfono ti adoro'”, legge Mew in confidenza con i compagni di studio le righe della lettera della madre.

Insomma, la mamma telespettatrice di Mew proprio non riesce a capacitarsi del fatto che la neo allieva di Lorella Cuccarini, ormai popolare con oltre 7mila seguaci all’attivo su Instagram sin dall’ingresso ad Amici 23, abbia dimenticato di portare con sé il prezioso “souvenir” di vecchia data: il primo mic che Mew ha impugnato da giovanissima, ai primi passi nello studio della musica. Un momento alle cui immagini nella presa visione il web si lascia andare ad un tripudio di reaction di esultanza: “io amo letteralmente questa ragazza”, grida uno dei commenti del fandom della giovane cantante, tra i commenti a margine del real di Amici.

Nel frattempo, l’ex Amici 22 Angelina Mango rilascia il nuovo singolo…











