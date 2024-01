Amici 23, Ayle convocato da Anna Pettinelli: é il nuovo eliminato?/ “Sei una polemica continua!”

Amici 23, Ayle rischia grosso: la convocazione di Anna Pettinelli insinua il dubbio su una eliminazione imminente

É un’Anna Pettinelli furiosa la protagonista del nuovo rimprovero destinato ad Ayle, nella scuola di Amici 23, al possibile preludio di un alto margine di rischio eliminazione per lui. L’allievo cantautore dagli occhi di ghiaccio é il destinatario della paternale della maestra di canto, che si registra nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi , in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 24 gennaio 2024.

Così, alla nuova convocazione dell’allievo in sala studio, la voce RDS si dice seccata dalla condotta assunta da Ayle nella scuola di Amici 23. Dati i continui dietrofront del giovane sulle scelte artistiche maturate sia in solitaria che insieme alla maestra, sulle canzoni da prepararsi per le esibizioni al talent show. “Il problema é Ayle … Che sia un pezzo forte, non forte , ti lamenti continuamente… tu il tempo anziché a provare lo passi a fare una polemica… infinita…non é possibile perdere energia così…lo faccio o non lo faccio?!?” é l’auto aut della maestra, che esorta quindi Ayle a cambiare condotta didattica ad Amici 23. E a prestarsi con rinnovato senso del dovere alle assegnazioni delle canzoni scelte con la produzione del talent show. Questo, mentre s’infiamma il caso Holden.

Il j’accuse furioso, ad Amici 23

“Gazzelle oppure “Importante” di Marracash… è la tua lista, le hai scelte tu queste canzoni.. quindi decidi, e decidi ora.. non ci sono alternative..-prosegue la paternale di Anna Pettinelli , che quindi ricorda ad Ayle che é chiamato a fare una scelta sui pezzi assegnati- é l’ultima volta.. non ti voglio più sentire parlare.. non voglio più perdere tempo con te.. devi lavorare.. questo c’è da fare… Sono al limite della sopportazione”.

Insomma, Ayle rischierebbe grosso, quindi fino ad una messa in discussione del suo talento con il rischio di una eliminazione lampo da Amici 23. Che il cantautore riesca a cambiare condotta al talent show e a risanare i rapporti di collaborazione intrapresi con Anna Pettinelli, ormai compromessi?

Nei giorni scorsi Ayle si è lamentato nuovamente di un'assegnazione e la prof Pettinelli… #Amici23 pic.twitter.com/haRvXfAsFD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2024













