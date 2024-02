Amici 23, Ayle é fuori dal serale?/ Il bilancio della mentore, Anna Pettinelli

Ayle rischia l’eliminazione, ad Amici 23 di Maria De Filippi?

Ayle é tra i possibili nuovi eliminati, al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi? La domanda sorge spontanea dal momento che il cantautore non ha ancora ricevuto la maglia di accesso al serale di Amici e i posti disponibili per l’ambito riconoscimento sono in tutto quindici, per un totale di diciassette allievi ballerini e cantanti competitor.

Amici 23, Nahaze in crisi: é eliminata?/ L'allieva si sfoga, dopo l'affondo di Rudy Zerbi

Ayle, insieme alla compagna di squadra competitor Nahaze, nel team timonato da Anna Pettinelli ad Amici 23, potrebbero non vedersi qualificati alla fase serale del talent show di Maria De Filippi, che é ormai alle porte ed é prevista ai nastri di partenza per il prossimo mese di marzo 2024, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. Da qui, quindi, nasce la necessità in Ayle, di avere un confronto con Anna Pettinelli, rispetto alla possibilità che possa essere promosso al serale di Amici 23.

Amici 23, Nicholas Borgogni tradito da Raimondo Todaro?/ Le reazioni alle anticipazioni del serale

“Ayle io sono convinta del tuo talento -prova a rassicurare il pupillo finito in crisi, Anna Pettinelli, nel daytime di Amici 23 datato 28 febbraio 2024- e ho bisogno della tua pazienza… che veda quell’unica cosa che mi manca ancora, la continuità”.

Anna Pettinelli si confronta con Ayle, la scelta in vista del serale di Amici 23

Per la maestra di canto Ayle non ha motivo di temere l’eliminazione ad Amici 23 di Maria De Filippi, a meno che non dimostri discontinuità nel percorso di studio del canto intrapreso al talent show delle arti canto e ballo: “Ti stai spaventando Ayle… io ho sempre creduto in te”. Nel momento del confronto con la mentore Anna Pettinelli, incalzata dall’allievo sulla motivazione legata al mancato rilascio della maglia di accesso al serale di Amici 23, la voce RDS rimarca al pupillo: ” Io ho bisogno di vedere continuità …se tu mi dimostrerai continuità io non ho preclusione sulla maglia”.

Amici 23: trapela la data della prima registrazione del serale/ Lo spoiler TV

Ma Ayle non ci sta ad attendere oltremodo, per la maglia del serale: “io preferisco saperlo subito”. La mentore di prende tempo per riflettere: “Tu stai pensando che io non creda nel tuo talento… quante volte ti ho rassicurato?”, fa sapere Anna Pettinelli ancora, poi, dicendosi quindi propositiva a concedere all’allievo il pass per l’accesso al serale di Amici 23.

Nel frattempo, intanto, anche il destino di Nahaze si direbbe incerto…

Nahaze e Ayle incontrano la loro professoressa Anna Pettinelli, Nicholas dopo il confronto in studio dei professori chiede un parere ai professionisti… Clicca qui per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/6nKFyIYTgq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 28, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA