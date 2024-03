Amici 23: Ayle é promosso al serale e Nahaze é eliminata/ La scelta di Anna Pettinelli divide il web!

Amici 23, Ayle vola al serale: Nahaze é eliminata

Ayle é il prescelto di Anna Pettinelli alla scelta ardua che lo vede contendersi con Nahaze il titolo di concorrente ufficiale, tra i 15 talenti ammessi al serale di Amici 23.

Quando ormai si fa vicino il via al serale di Amici 23, in partenza a marzo 2024 e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, Ayle si conferma tra i 15 protagonisti talenti allievi scelti dai sei professori per lo spettacolo di canto e ballo previsto alla fase del talent show di Maria De Filippi tanto attesa dall’occhio pubblico. E la scelta della conferma di Ayle, a discapito della compagna di squadra timonata da Anna Pettinelli, Nahaze, fa ora parecchio discutere nel web.

Serale Amici 2024, sfide di canto e ballo/ Le previsioni di Stéphane Jarny

A rendersi protagonista della ardua scelta é in occasione della puntata domenicale di Amici 23 datata 10 marzo 2024, Anna Pettinelli. Per l’occasione, in puntata Anna Pettinelli si dichiara fortemente combattuta, una volta chiamata dalla conduttrice Maria De Filippi a decidere tra Ayle e Nahaze, per un posto al serale: “devo decidere per chi si voi due possa regalare un’emozione in più, anche se stonando: Ayle”, dichiara con le lacrime agli occhi, la voce speaker-radio on air su RDS, Anna Pettinelli, palesandosi fortemente in difficoltà.

Serale Amici 23, annunciati i 15 concorrenti ammessi/ Le reazioni

La scelta di Anna Pettinelli e le reaction

La docente sceglie di confidare nel talento vocale, la capacità di scrittura creativa musicale e l’intenzione nell’interpretazione in musica di Ayle, a discapito dell’altra allieva dal potenziale di una hit-maker, reduce dal rilascio di Oro oro oro, Nahaze, a cui invece va data una chance diversa. “Voglio dire che sei un’anima dannata …sei andato e tornato e ho visto il tuo impegno Ayle… Ma siete due combattenti” prosegue la sentenza della speaker alla scelta tra i due competitor allievi.

La produzione del talent show di Amici 23 rimanda la giovane cantante Nahaze all’edizione di Amici 24, e in questi termini quindi la bionda cantautrice potrà presentarsi alle selezioni nel nuovo anno scolastico per un banco di studio di canto ad Amici.

Amici 23, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro formano la terza squadra del serale/ Le anticipazioni

A Nahaze però resta il dispiacere di non poter proseguire la sua esperienza ad Amici 23, al serale. Questo, con l’occhio pubblico attivo nel web che si divide tra i consensi e i dissensi rispetto alla scelta di Anna Pettinelli. E non manca la reaction di Ayle, che in puntata indirettamente replica a chi si giura tra i suoi odiatori invocando la sua eliminazione alla prima puntata del serale di Amici 23: “volevo dire solo che le persone come me che si scoraggiano alle prime difficoltà, se hanno la seconda possibilità, ce la possono fare, alla fine …con tutte le difficoltà. E io ce l’ho fatta”.

Il riferimento é a tutte le volte in cui Ayle ha pensato di lasciare il talent show per la paura di non essere all’altezza di Amici 23, anche minacciando un ritiro dal talent.











© RIPRODUZIONE RISERVATA