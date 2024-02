Amici 23: Ayle fa commuovere il giudice, Fabrizio Moro/ Il voto spiazza tutti!

Amici 23, Ayle conquista la stima di Fabrizio Moro: l’endorsement del Big per l’allievo cantautore

Ayle canta e incanta Fabrizio Moro, fino a far commuovere il giudice della gara canto domenicale, ad Amici 23. Accade nel corso della nuova puntata domenicale di Amici, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 25 febbraio 2024, occasione in cui tra gli highlights l’allievo di Anna Pettinelli esegue una cover in studio sulle note di Dillo alla luna.

Una performance particolarmente travolgente, al punto da emozionare Fabrizio Moro, tra i giudici alla rinnovata gara di canto cover domenicale di Amici 23.

“Io gli ho dato dieci. Non tanto per il brano o come lo ha interpretato -fa sapere il cantautore di successo, in un endorsement in favore ad Ayle-. Mi è arrivato qualcosa che poche volte mi arriva, non lo dico per circostanza. La fatica che fa per distruggere l’insicurezza e questa cosa mi devasta. Questa è una cosa bella, lasciatela dentro, bravo”.

Ayle é tra i concorrenti promossi al serale di Amici 23 di Maria De Filippi?

Il voto del giudice per Ayle, in corsa per un posto al serale di Amici 23, é un 10 pieno. Una soddisfazione importante che non solo consegue soddisfatto il giovane, ma che al contempo rende fiera anche Anna Pettinelli, maestra di Ayle.

“Mi fa piacere lo abbia capito perché oggi ha cantato con il cuore“, fa sapere visibilmente emozionata ad Amici 23, la voce speaker RDS di supporto ad Ayle. Nonostante la mancata maglia dorata, visto l’endorsement in suo favore di Fabrizio Moro, Ayle si direbbe tra concorrenti principali candidati alla promozione alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

La rinnovata puntata domenicale si rivela, poi, essere particolarmente travolgente anche per la ospitata in studio dell’ex Amici , Alessandra Amoroso, che per l’occasione si esibisce sulle note del brano in corsa a Sanremo 2024, Fino a qui.











