Amici 23, il ritorno di Alessandra Amoroso colpisce nel profondo Maria De Filippi/ La reazione commossa

Amici 23 di Maria De Filippi: Petit, Mida e Lucia sono promossi al serale!

Dopo essere risultata assente alla scorsa puntata, al rinnovato appuntamento domenicale di Amici 23 la ex concorrente Alessandra Amoroso torna al talent show per una performance che fa emozionare l’orecchio pubblico, anche la conduttrice, Maria De Filippi.

Nel mezzo della nuova puntata di Amici 23, in onda il 25 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, Alessandra Amoroso riesce a presenziare in studio per la gioia dei fedeli fan che la sostengono da sempre, anche quelli che la supportano sin dall’esordio TV della cantante al talent show, da ormai cantautrice di successo reduce dal debutto al Festival della Canzone italiana registrato a Sanremo 2024.

La performance prevista nello studio di Amici 23 per l’ospite special guest, vede la ex concorrente di Amici esibirsi sulle note di Fino a qui, la canzone che segna il debutto al Festival della Canzone italiana di Alessandra Amoroso. E la registrazione musicale finisce per coinvolgere l’occhio e orecchio pubblico, presente in studio e a casa, così come gli utenti attivi online, persino la stessa conduttrice e produttrice del format presente in studio.

Tanto che la padrona di casa, Maria De Filippi, quando ormai si avvicina il via al serale di Amici 23, dichiara in studio di essere particolarmente emozionata all’ascolto della performance dell’ex Amici e Big di Sanremo 2024. “Mi fa venire la pelle d’oca”, esclama in studio tra le altre dichiarazioni, la conduttrice, ad Amici 23.

La nuova puntata domenicale di Amici é stata particolarmente coinvolgente, non solo per la performance di Alessandra Amoroso che ha emozionato Maria De Filippi, ma anche per la inaspettata decretazione dei nuovi concorrenti ammessi al serale del talent show, Petit, Mida e Lucia Ferrari.













