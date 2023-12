Amici 23, Ayle rischia in sfida contro Tasco: eliminato?/ Il verdetto inaspettato

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle sfida Tasco: il risultato della gara canto

Ayle é uno tra i protagonisti della nuova sfida di canto a rischio eliminazione, schierato contro Tasco, ad Amici 23. É parte integrante di quanto trapela dalle anticipazioni TV e streaming della nuova puntata di Amici 23, datata 10 dicembre e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity, secondo le annesse anticipazioni fornite online da Amici news e Superguida TV.

Amici 23, Dustin Taylor é primo e Simone Galluzzo ultimo/ La classifica ballo determina l'eliminato?

Il cantautore di Allergica alle fragole era finito in una messa in discussione del suo talento per la nuova sfida domenicale, che al nuovo appuntamento di Amici 23 vede il giovane contendersi il banco di studio del canto con lo sfidante esterno. Questo, perché giunto ultimo classificato nella classifica della gara canto cover classica scorsa. Il risultato?

Amici 23: Holden torna al vertice e Lil Jolie é ultima/ Le reazioni alla classifica canto

Ayle resta un membro nella squadra di Anna Pettinelli

Inaspettatamente per gli haters che, tra gli utenti attivi via social, lo vogliono tra i nuovi eliminati dal talent show di Amici 23, Ayle vince la sfida e rimane tra i concorrenti in corsa all’interno della scuola. Il risultato in studio per il cantautore allievo nel team di canto capeggiato da Anna Pettinelli arriva con la performance tra le altre del suo inedito, Allergica alle fragole. Anche lo sfidante esterno, Tasco, canta il suo inedito che si intitola Ali, nella gara tanto combattuta.

E il grande risultato della vittoria nel canto può dirsi per Ayle una nuova conferma del talento del giovane, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Questo, dopo una settimana di studio matto e disperatissimo che ha minacciato gli equilibri della squadra del cantautore, dal momento che all’interno nel team Pettinelli, con i compagni di studio Matthew e Martina Giovannini lo sfidato ha vissuto dei momenti di discussione particolarmente accesi. Complice la nuova sfida super cover, che in puntata viene annullata, visto che a prepararla -tra i tre team competitor nel canto- sono stati i soli membri del gruppo facente capo al maestro di canto Rudy Zerbi.

LDA: "Ci sono relazioni che non finiscono..."/ Il messaggio del nuovo singolo, "Promesse"

© RIPRODUZIONE RISERVATA