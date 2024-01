Amici 23, ballerini a rischio/ Le reazioni alla nuova sfida-ballo a tre squadre

Amici 23 di Maria De Filippi, arriva la nuova comunicazione della sfida a squadre: i ballerini sono a rischio

I talenti ballerini competitor ad Amici 23 di Maria De Filippi sono ufficialmente a rischio eliminazione, con la nuova comunicazione di sfida. Tra le dinamiche del talent show in onda in chiaro TV e streaming sulle reti Mediaset il 10 gennaio 2024, così come mostrato al rinnovato daytime, i ballerini sono chiamati ad una sfida a tre squadre.

Come richiesto dal regolamento della stessa, ciascuna delle tre squadre competitor al circuito di ballo deve schierare un rappresentante e una choreo salvata nel kit delle proprie opere,mai eseguita in puntata ad Amici 23. E in più, un nominato della squadra da mandare a rischio eliminazione alla nuova sfida, nel caso in cui il singolo gruppo di lavoro risultasse sconfitto.

La squadra capeggiata dalla maestra Alessandra Celentano, con portavoce Marisol Castellanos schiera Dustin Taylor sia per la gara di ballo che come nominato a rischio. La squadra capeggiata da Emanuel Lo schiera Kumo: “Sia in gara che in sfida vado io”, dichiara il ballerino “I patti erano che io andavo oggi e lei in sfida”, é la voce al vetriolo di Giovanni Tesse che menziona Gaia De Martino in una polemica sollevata sulla squadra formata con la ballerina Nicholas Borgogni.

Alla fine, quindi, Giovanni si vedrebbe costretto a schierarsi come doppio nome per la squadra, tra le reaction più disparate dei fan di Amici 23 via social, che in particolare contestano a Nicholas Borgogni di non essersi schierato in alcun caso per la squadra.

Giovanni Tesse e Kumo finiscono a rischio, ad Amici 23

La gara di ballo si svolge al cospetto degli insegnanti di cattedra e il giudice esterno Marcello Sacchetta. Ma chi é a superare la prova ardua? In un comunicato a cui presta voce Simone Galluzzo, viene rivelato il risultato della sfida che vede primo classificato e quindi vincitore del contest Dustin Taylor. Rischiano l’eliminazione, in quanto nominati in sfida Giovanni Tesse e Kumo. Quest’ultimi rispettivamente sono i rappresentanti delle squadre risultate perdenti alla nuova gara di ballo targata Amici 23.

Per i ballerini è arrivato il momento di comunicare chi affronterà il compito e… #Amici23 pic.twitter.com/eIrS1Y8HCZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 10, 2024

