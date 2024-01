Amici 23, sorpresa in arrivo per la Pasqua 2024/ L’anticipazione bomba!

Amici 23 di Maria De Filippi collabora con Dolci Preziosi: l’anticipazione bomba!

Amici 23 si prepara ad assumere le sembianze di una sorpresa inaspettata per la Pasqua 2024 made in Italy. O almeno questo é quanto é possibile anticipare secondo lo spoiler attenzionato da Amici news in un nuovo post, che é intanto virale sul social di X. In un nuovo comunicato del brand, finito al centro della cronaca per il caso mediatico con protagonista Chiara Ferragni – griffato Balocco e Dolci Preziosi- viene preannunciata l’uscita delle uova pasquali di cioccolato dedicate al talent show record di ascolti TV e streaming sulle reti Mediaset, giunto all’edizione corrente di Amici 23.

Mew e Matthew, addio ad Amici 23 "per dedicarsi ai loro momenti intimi"?/ Spunta una nuova ipotesi!

La notizia dell’anticipazione bomba fa, quindi, sapere testualmente i dettagli della novità attesa per la Pasqua 2024 riferendo al comunicato del brano dolciario: “DOLCI PREZIOSI PRESENTA IN ANTEPRIMA LA SUA OFFERTA E PREANNUNCIA ESCLUSIVE NOVITÀ -, si legge tra le righe del comunicato dello spoiler-. Dolci Preziosi presenta l’assortimento pasquale 2024: un’offerta completa, per tutti i target, arricchita da una collaborazione innovativa con il brand “Amici” – il talent show più seguito e longevo d’Italia – ed un nuovo abbinamento di gusto firmato dallo Chef e Maître Chocolatier Ernst Knam. Corato, 07 novembre 2023 – Cerealitalia I.D. S.p.A., azienda produttrice di cereali,cioccolato e snack salati, prosegue il percorso evolutivo del brand Dolci

Preziosi specializzato in prodotti da

ricorrenza in licenza per consolidare

posizionamento, innovazione, valore di

marca ed attestare la propria solidità in un

mercato dolciario altamente competitivo”. Insomma, il brand di prodotti dolciari crede fermamente che la collaborazione avviata con Amici 23 di Maria De Filippi possa rivelarsi una mossa commerciale di gradimento per le papille gustative dell’occhio pubblico e potenziale consumatore.

Amici 23, Mew e Matthew avvistati dopo l'uscita di scena/ S'infittisce il mistero: non é un addio ufficiale?

Amici 23 diventa la sorpresa di Pasqua 2024

Tra le righe dell’anticipazione BOP, del nuovo progetto che porterebbe la firma di Amici 23, poi, si legge ancora: “In occasione della prossima campagna pasquale, Dolci Preziosi conferma il suo approccio innovativo di brand in grado di comunicare con un range di consumatori sempre più trasversale. Dal bambino DOLCI PREZIOSI. Tutto ciò che ami all’adulto, Dolci Preziosi assicura ad ognuno il suo uovo di Pasqua preferito, capace di conquistare i palati più esigenti e stupire con partnership esclusive, mantenendo così fede alla mission espressa dal pay off “Tutto ciò che ami”.

Amici 23, Sofia Cagnetti compie 18 anni/ Holden le ruba la scena: un particolare diventa virale

Quindi, mentre nel web si infiammano i thread e trend concernenti l’addio della coppia Matthew e Mew al talent show, di cui non é dato sapere il motivo ufficiale, per la Pasqua 2024 é prevista una assoluta novità di Amici 23: “l’uovo Dolci Preziosi realizzato in collaborazione con “Amici” -snocciola il comunicato di Dolci Preziosi che collabora con il format di Maria De Filippi -, il brand del talent show più longevo e seguito della televisione Italiana. Il programma, giunto alla sua 23ª edizione, è conosciuto da oltre il 93% di tutti i target testati, tra i potenziali acquirenti di uova di Pasqua (analisi Cerealitalia con BvaDoxa). “Amici” registra una notorietà ed un profilo d’immagine superiore a serie tv “fenomeni del momento” oggetto della ricerca, attestandosi come “vero e proprio brand” amato da mamme e figli”. Il comunicato sulla novità in partnership con Amici 23, infine, conclude sul progetto pensato per la prossima Pasqua: “Un progetto unico e distintivo, caratterizzato dalla presenza di gadget ufficiali “Amici”, che verrà sostenuto da un’attività sicuramente apprezzata da tutti gli appassionati del brand”.

“Spero non sponsorizzato dalla Truffagni”, si legge, poi, tra i commenti social rilasciati dagli utenti a margine del post , e ancora: “se si trova una Maria de Filippi, lo compro”.

Dolci Preziosi in collaborazione con #Amici23 presenta l’uovo per la Pasqua 2024 pic.twitter.com/Wscq6nGHJI — AMICI NEWS (@amicii_news) January 9, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA