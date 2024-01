Amici 23, catena di eliminati prima del serale?/ L’indizio nell’aut-aut di Rudy Zerbi

Amici 23 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi convoca gli allievi: la comunicazione anticipa le nuove eliminazioni?

É in arrivo una catena di eliminati, tra i talenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, così come lascerebbe intendere Rudy Zerbi. O almeno questo é il sentiment predominante nel popolo di spettatori di Amici 23 attivo via social. Questo, alla luce degli ultimi updates nelle dinamiche di studio tra i banchi della scuola dei talenti che si rilevano al daytime del talent show datato 9 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset. Al rinnovato appuntamento pomeridiano di Amici 23, Rudy Zerbi convoca i giovani talenti, per poi esortare i cantanti ad assumere un atteggiamento di apertura alle critiche ricevute nella didattica dai professori di cattedra, secondo l’esempio dei competitor ballerini nel circuito parallelo di ballo.

“Sono qua per dirvi una cosa che ho in testa da qualche settimana… io noto una grossa discrepanza di atteggiamenti tra i ballerini e i cantanti …-attenziona nel suo aut-aut Rudy Zerbi-…quando i ballerini ricevono critiche e osservazioni generalmente costruttive rielaborano le critiche in modo costruttivo”.

Rudy Zerbi nomina gli allievi modello

Quindi, il riferimento va a Nicholas Borgogni, che nonostante le bocciature e la messa in discussione ricorrenti di Alessandra Celentano non si perde mai d’animo, mettendosi in discussione, nell’accettare i compiti assegnatigli anche se ritenuti avversi. Il riferimento é anche in favore a Simone Galluzzo, che nonostante l’ultimo posto nella classifica domenicale di ballo stilata dai voti dei professori, ha poi sfoderato alla puntata di rientro dalle vacanze natalizie la sua capacità di intrattenimento, fino a decretarsi il vincitore della gara “Coinvolgici“.

Le incomprensioni tra la maestra Celentano e Marisol, un compito per Mida, i 18 anni di Sofia in casetta… Rivedi subito insieme a noi la puntata di oggi del Daytime di #Amici23 https://t.co/25RcNrXiww — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 9, 2024

Per Rudy Zerbi , quindi, é arrivato il momento che i cantanti, inclusi i suoi allievi Petit, Lil Jolie ed in particolare Holden (Petit e Holden sono reduci da un importante traguardo), prendano esempio dai ballerini, per un percorso di studi del canto che sia costruttivo e volto alla crescita personale e artistica. Questo, quando é sempre più vicino il via alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi. E i fandom dei vari concorrenti, ballerini e cantanti, via social palesano il timore che sia in arrivo una catena di eliminazioni al talent show.

