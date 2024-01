Amici 23, Holden vince il contest di Radio Zeta/ “Nuvola” vola in “alta rotazione”: le reazioni

Amici 23: Holden vince il contest di Radio Zeta, che con RTL.102 5 premiano Petit!

Holden torna a primeggiare nella gara del circuito canto competitor parallelo di ballo ad Amici 23 e l’occasione é il contest indetto su Radio Zeta facente parte di RTL.102 5. La radio della Generazione zeta in seno a RTL.102 5 ha chiamato l’occhio e orecchio pubblico a votare per la propria preferenza tra i concorrenti cantanti e le canzoni proposte per il titolo di “migliore inedito di Amici 23”. Questo, con in palio il premio della promozione all’upgrade dell’alta rotazione nella playlist di Radio Zeta, con un numero notevole di passaggi radiofonici.

Holden é la più alta preferenza espressa dai radioascoltatori e non al contest di Radio Zeta aperto sulla piattaforma online RTL 102.5 play e con la canzone “Nuvola” entra a par parte dell’alta rotazione nella playlist della radio della Generazione zeta. Così come comunica Federica Gentile in un annuncio registrato alla nuova puntata domenicale di Amici 23, del 7 gennaio 2024.

Ebbene Holden entra nella playlist di Radio Zeta, quindi, ma non é l’unico perché lo stesso traguardo spetta anche a Petit che ancor prima, da almeno dieci giorni, raggiunge un risultato più importante debuttando con “Guagliò” come “New Hit” per la radio madre della Generazione zeta, RTL 102.5.

Il verdetto premia Holden e consacra Petit come scommessa delle radio

“Siete stati in rotazione su Radio Zeta per due settimane di dura lotta e ancora una volta il preferito dei nostri ascoltatori é risultato essere Holden, che dalle 17:00 entra nella playlist di Radio Zeta -comunica il verdetto del contest, presentato da Federica Gentile in puntata, ad Amici 23-…ma Holden non sei a solo ….per la capacità di mettere insieme il passato e il futuro, ci piace la sua penna, e va in alta rotazione con quattro e o cinque passaggi giornalieri …c’é anche Petit che da dieci giorni é new hit su Rtl.102.5 insieme a Gianna Nannini, Coez e Frah Quintale, Francesca Michielin, Subsonica”. E se il traguardo di Holden é importante anche se non una sorpresa, dal momento che “Nuvola” é il pezzo più ascoltato, tra le canzoni lanciate al girone del secondo rilascio di inediti ad Amici 23, su Spotify Italia, il traguardo di Petit é una vera dichiarazione d’amore di RTL 102.5 e Radio Zeta verso la proposta napoletana.

Petit, però, aveva già avuto modo di emozionarsi agli elogi radiofonici grazie a una sorpresa nella casetta. Una scatola rossa con una radio all’interno faceva capolino nella casetta dei talenti di Amici, nei giorni scorsi e Petit riceveva così un messaggio, criptico: “accendi alle 16:25”. Con il jingle di RTL 102.5 ad introdurlo Petit ha potuto assistere di persona al passaggio Radio del suo brano intitolato “Guagliò” durante il programma radiofonico The Flight, che è condotto da Matteo Campese e La Zac.

