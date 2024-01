Amici 23, chi é il vincitore della gara “Coinvolgici”?/ Marisol sorprende contro Simone e Giovanni, ma…

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo sfida Marisol Castellanos e Giovanni Tesse: la gara “Coinvolgici”

Si infiamma la competizione di ballo ad Amici 23 di Maria De Filippi, con il contest per il premio al titolo “Coinvolgici” e Marisol tra i competitor é impressionante, ma perde al confronto con Giovanni e Simone. Nel rinnovato appuntamento nel daytime di Amici 23, datato 8 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, Marisol Castellanos sfida Giovanni Tesse e Simone Galluzzo, al cospetto del giudice esterno ed ex insegnante di ballo ad Amici, Garrison Rochelle. L’occasione é la gara di improvvisazione nel circuito ballo, aperta a soli tre competitor tra i concorrenti ballerini ammessi al talent show di Maria De Filippi, un allievo per ciascuno dei tre insegnanti di ballo previsti alla cattedra di Amici.

Amici 23: Sarah Toscano, Matthew e Ayle sprofondano, eliminati?/ Le reazioni alla classifica di canto

Una impressionante Marisol Castellanos, in quanto agile e seducente, balla sulle note di La notte vola di Lorella Cuccarini, poi, si passa all’esibizione latin di Giovanni Tesse e la sua Conga e infine Simone Galluzzo sorprende rivelandosi coinvolgente in una energica choreo sulle note di I love It.

“Lui é brutto ma bravo“, attenziona Garrison Rochelle nella comunicazione del vincitore al termine delle tre esibizioni previste per la gara “coinvolgimi ” indetta ad Amici 23 di Maria De Filippi. E il verdetto del giudice indica proprio l’allievo di Emanuel Lo come vincitore del contest sull’improvvisazione al coinvolgimento. Ma chi sia il principale candidato al titolo di primo concorrente ammesso alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi, tra i ballerini in corsa al talent show, é al momento ancora presto per dirlo.

Amici 23, Lucia Ferrari é la vincitrice di ballo annunciata?/ Balla Britney Spears e svetta in classifica!

Simone é il primo concorrente ammesso al serale di Amici 23?

Tuttavia, Simone Galluzzo sembra avere la carte in regola, come la bravura a detta del giudice Garrison Rochelle, per strizzare l’occhio al titolo tanto ambito e concorrere per un posto alla finale con in palio il montepremi di Amici 23. Questo, mentre Lucia Ferrari detiene la leadership del circuito ballo con Marisol Castellanos della rinnovata classifica di ballo, stilata ad Amici 23.













© RIPRODUZIONE RISERVATA