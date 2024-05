Amici 23, chi va in finale? Promossi e i bocciati/ Sarah in bilico? Todaro:”Non ascolterei la sua musica…”

S’infiamma la competizione tra i talenti ballerini e cantanti di Amici 23, con i voti top e i flop come Holden e Sarah Toscano, per Raimondo Todaro, tra le pagelle dei professori stilate in vista della finale. Chiamato a fare i nomi dei meno meritevoli della finale Raimondo Todaro nomina Dustin Taylor, Holden e Sarah Toscano. Il prof si scaglia in particolare ai danni di quest’ultima, data per favorita sulle principali piattaforme di scommesse online al titolo di vincitore “Non merita la finale Sarah Toscano … la trovo un passo indietro agli altri …difficilmente ascolto un pezzo suo- sentenzia perentorio il maestro di ballo- non la merita neanche Holden anche se mi piace”.

Quindi, in un parallelo tra i cantanti il docente di ballo motiva la messa in discussione ai danni di Holden, che (già contestato da Anna Pettinelli) tra le anticipazioni della semifinale invece si qualifica tra i quattro finalisti ufficiali: “perché tra tutti é quello che ha mollato il percorso e questa cosa la terrei in conto”.

Il riferimento del maestro ad Amici 23 é inevitabilmente alle assenze dagli appuntamenti del daytime e il serale che Holden segna nel registro tra le note a suo carico, dovute in particolare agli attacchi di panico contro cui combatte in periodi di stress. A detta di Todaro Holden é forte nella produzione dei pezzi ma meno convincente nelle cover, motivo per cui la finale potrebbe fare anche a meno delle performance del cantautore produttore.

Poi, non mancano neanche le opinioni critiche sul circuito ballo da parte di Raimondo Todaro, tra i docenti alla cattedra della squadra Todarelli ormai fuori dai giochi della finale nel maggio 2024 di Amici 23: “in finale non porterei Dustin Taylor”. Se Marisol Castellanos merita in pieno l’accesso in finale, il compagno di squadra Dustin Taylor invece non avrebbe dato prova di una crescita tra le mura della scuola.

“Marisol é una forza della natura e ho visto poche ballerine con quel potenziale… sul palco del serale credo che lei non abbia sbagliato nulla” é quindi il plauso all’italo-cubana, che così si conquista il titolo di vincitore di ballo e vincitore finale nel pronostico a cura dei professori nel daytime di Amici 23 in onda il 10 maggio 2024.











