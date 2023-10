Amici 23, Chiara Porchianello: é guerra Lo vs Todaro, c’entra la sfida/ “Ne hai di problemi…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Chiara Porchianello vince la sfida contro Denise

Chiara Porchianello é l’iconic Barbie di Amici 23, così decretata ai risultati della sfida che al centro studio del talent show vede Emanuel Lo e Raimondo Todaro accendere una guerra stellare tra rivali. La giovane ballerina modern, ben al di là della polemica web che vede gli utenti detrattori accusarla via social di essere in TV per la raccomandazione dell’amica d’arte, vincitrice ad Amici 20 e ballerina professionista ad Amici 23 in corso, Giulia Stabile, vince la sfida al rischio di eliminazione. Accade alla nuova nonché quarta puntata di Amici 23, in onda sulle reti Mediaset il 15 ottobre 2023, quando il giudice esterno esperto di ballo Irma Di Paola enuncia la sua sentenza per la sfida voluta da Raimondo Todaro, che vede l’allieva di Emanuel Lo Chiara Porchianello sfidare Denise.

Prima di disputarsi tra le ballerine, l’allieva di Emanuel Lo e titolare del banco di studio nella danza e la candidata alla sostituzione di Chiara, Denise, la sfida é introdotta da un botta e risposta infuocato tra il mentore della Porchianello e il suo collega maestro di danza rivale.

Quest’ultimo, Raimondo Todaro, scommette sul talento di Denise, candidandola alla sostituzione di Chiara nella scuola delle arti di Maria De Filippi. Ma Emanuel Lo proprio non ci sta all’attacco del rivale. Questo, perché il compagno di Giorgia aveva deciso di prendersi del tempo utile per lavorare sul talento artistico allo stato grezzo intravisto nella ballerina: “Avevo chiesto tempo con Chiara, tu la metti in sfida ed è una mancanza di rispetto”.

Chiara Porchianello divide Lo e Todaro

Per Lo, la scelta della messa in discussione denota una mancanza di sensibilità da parte di Todaro, nei suoi riguardi e verso la ballerina allieva, rispetto alla richiesta di avere il giusto tempo per lavorare in sala prima di giungere alla possibile scelta di sostituire la giovane. La concorrente ad Amici 23 Porchianello, intanto, gode di un seguito notevole via social, stimato oltre 50mila follower sul solo profilo TikTok.

“Ho fatto entrare Chiara nonostante i miei dubbi, volevo del tempo per capirla e lavorarci- rimarca Lo, replicando alla messa in discussione di Todaro-. Tu me la metti in sfida, mi sembra una mancanza di rispetto nei nostri confronti. L’ho vista due volte esibirsi”. Per Lo, Raimondo Todaro muoverebbe un certo accanimento verso la sua squadra, a discapito del tempo che potrebbe riservare agli allievi nel suo team: “Pensa ai tuoi, ne hai di problemi…”. Todaro fa chiarezza e non nasconde di collocare gli allievi di Lo Chiara ed Elia agli ultimi posti nel suo ordine di gradimento tra i ballerini ad Amici 23. Ma per Lo, Todaro si sbaglia nella valutazione maturata sul conto di Chiara: “Se vuoi capire capisci, dici che è artefatta, finta. Questa ragazza non è così, il punto chiave di Chiara è l’emotività e le emozioni”. E ancora: “Questo è il posto giusto per fare le sfide, Chiara l’ho fatta entrare per avere tempo e per capirla. Questo è un fatto di sensibilità, o ce l’hai o non ce l’hai” conclude Emanuel Lo contro il rivale, ad Amici 23.

E la sfida, che vede Chiara e Denise al centro studio per il banco di allieva ballerina, viene vinta dalla titolare, riconfermata: il giudice Irma Di Paola intravede l’elemento ben promettente della versatilità in “Barbie Chiara”, nell’esecuzione di ballo sulle note di Pure Honey, ritenendolo vincente al confronto con le belle linee fisiche e tecniche della proposta sfidante. Una sfida, quella tra la “Barbie” e la sfidante mora, le cui immagini caricate nel video di streaming sul sito Mediaset infinity sono ora virali nel web, in particolare su TikTok, itra i trend del momento.

