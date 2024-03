Amici 23, classifica inediti/ Holden record, Mida mira al vertice e Nahaze ha la sua rivincita

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden svetta nella classifica Spotify!

S’infiamma la competizione del circuito canto di Amici 23, con Holden, Mida e Nahaze che si impongono come la Top3 tra gli inediti del talent show, al debutto su Spotify Italia! A prima firma Il sussidiario.net é possibile stilare una classifica relativa agli ascolti in streaming su Spotify Italia, degli inediti che i cantanti in corsa ad Amici 23 registrano al debutto, nelle prime 24 ore che seguono il rilascio delle nuove nove proposte musicali del 5 marzo 2024.

Al primo posto troviamo Holden, che schiera la bop dal sound internazionale e sull’amore tossico, Solo stanotte, quotato a 125.962 ascolti in riproduzione in streaming su Spotify Italia. Segue poi il secondo classificato, Mida, che con la sbarazzina canzone Fightclub segna 79.669 stream.

Petit é il terzo classificato, che con la ballad ispirata al romanticismo made in Napoli di Tornerai registra 63.813 stream. Quarto posto per l’iconica Nahaze che con Oro oro oro segna quota 59.648 stream, nonostante la sua preannunciata eliminazione in vista del via al serale del talent show di Maria De Filippi.

La Top 5 chiude con la quinta classificata tra i competitor di Amici 23, Lil jolie, che con Attimo mette a segno quota 43.757 stream.

La Top 9 vede poi classificarsi…

Martina Giovannini é la sesta classificata di Amici 23 con il volume di 33.874 stream, per il new single emotivo Da quando non ho smesso di amarti. L’altra aspirante icona del Pop Sarah Toscano é settima classificata con Mappamondo, che registra quota 32.671 ascolti in riproduzione.

Ottava posizione, il più sottovalutato tra i talenti cantautori di Amici 23 sia dalla critica che dall’orecchio pubblico in generale, é Ayle con Il tuo nome, che registra il volume di 26.585 stream.

Kia é in chiusura della Top9 di Amici 23 di Maria De Filippi con il nuovo singolo Iena, segnando quota 23.811 stream.

