Amici 23: Claudia Porchianello eliminata?/ L’ultimatum di Emanuel Lo insinua il dubbio

Chiara Porchianello, al centro della polemica web perché amica d’arte dell’ex Amici 20 Giulia Stabile, potrebbe rivelarsi eliminata ad Amici 23, anche per il volere di Emanuel Lo. Quest’ultimo, maestro di ballo, ha promosso la giovane ballerina nel suo team di danza in corsa al talent show, seppur ammettendo di avere dei dubbi sul conto di Chiara Porchianello, dal punto di vista tecnico evidentemente, dal momento che lui esalta della giovane le doti espressive in fatto di danza.,

Ma, in un ultimatum lanciato alla sexy dancer ed amica della neo conduttrice e sostituta in TV di Belen Rodriguez al timone di Tu si que vales, Giulia Stabile, Emanuel Lo esorta la giovane al massimo sforzo per il miglior risultato in tempi brevi. In alternativa, non si esclude l’ipotesi di un’eliminazione fulminea per la ballerina dal talent show.

La ballerina é risultata in ultima posizione , all’ex aequo con Nicholas Borgogni, nella prima classifica parziale del circuito di appartenenza stilata dai professori di danza. E al confronto con l’insegnante, a margine della posizione al di sotto dell’aspettativa generale sul suo profilo – il più seguito su Instagram, tra quelli dei 20 allievi concorrenti in corsa, con un seguito social importante- la ballerina riceve il testuale ultimatum di Emanuel Lo: “Devi spingere di più, perché mi devi fare vedere che questa crescita c’é, ti devi dare da fare sennò qua dentro diventa difficile portarti avanti”. Che la ballerina sia candidata all’eliminazione imminente risulta una ipotesi più che probabile.

Tuttavia, la risposta della giovane é presto data al preavviso del mentore, rispetto alla difficile situazione che vede il banco di studio a rischio: “niente, allora mi metterò sotto come non mai…non mi voglio vedere arrivare ultima… non lo accetto verso me stessa”, fa sapere la giovane ballerina dal fisico longilineo. Chiara Porchianello é , inoltre, al centro della polemica web che la vede tacciata dagli utenti di essere beneficiaria di una particolare raccomandazione ad Amici 23, in quanto amica d’arte della vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, e in più di essere già popolare e non sconosciuta all’occhio pubblico tra le webstar su Instagram, con un notevole seguito social stimato oltre 50mila follower.













