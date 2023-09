Amici 23: Dustin in pole, Chiara e Nicolas ultimi/ Le reazioni alla classifica danza

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin Taylor é il primo classificato nel circuito danza

Dustin Taylor, nonostante la polemica che lo coinvolge nel web, concorre come un preannunciato vincitore del circuito ballo, ad Amici 23 di Maria De Filippi. E l’indizio dell’anticipazione é presto reso noto.

Questo, mentre nel web fa discutere per la provenienza australiana, tacciata di rubare un banco di studio ad un talento italiano in Italia, e il rapporto di amicizia con l’ex concorrente e come lui allieva di Alessandra Celentano ad Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear, ritenuta una particolare forma di raccomandazione del giovane al talent show. Dustin Taylor si impone come il First class indiscusso nella prima classifica stilata nel circuito ballo, dagli insegnanti alla cattedra, Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I tre insegnanti di ballo redigono una media di voti, per gli allievi tra i 20 concorrenti nei circuiti canto e ballo di Amici 23, decretando la prima posizione per Dustin Taylor quotato con 8- in un ex aequo con Marisol.

Seconda posizione, come si rileva sempre nel post sulla pagina Instagram di Amici, per Sofia con la media dei voti pari a 7+. Terza posizione per Kumo, con la media di 6-. Quarta posizione per Gaia con la media di 5,5. Quinto posto per Elia con la media di 5+. Sesto classificato Simone con la media di 5. Settima ed ultima posizione per Chiara e Nicholas, con 4+.

Il sentiment sulla classifica

Una graduatoria, quella del circuito danza di Amici 23, che intanto divide l’opinione dell’occhio pubblico tra le reaction più disparate, perlopiù in dissenso rispetto all’ultima posizione di Nicholas e l’amica d’arte della vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, Chiara Porchianello.

Questo, nel sentiment generale della preoccupazione che nasce nei telespettatori per una possibile uscita di Chiara e Nicholas, candidati a rivelarsi tra i primi eliminati ad Amici 23, visti i bassi voti espressi ai danni dei due dagli insegnanti di danza.

Nel frattempo, intanto, Matthew si preannuncia il favorito nel circuito canto, ai danni dell’ultimo classificato Mida, il che dà ora vita ad un’accesa polemica nel web…

