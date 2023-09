Amici 23, Matthew primo della classe e Mida ultimo/ La classifica dei professori determina l’eliminato?

Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew é il first-class nel canto: la prima classifica

Matthew é in assoluto il primo della classe, tra i 20 concorrenti allievi in corsa nei circuiti canto e ballo, di Amici 23, e l’ex Sanremo Giovani, Mida, é uno dei papabili eliminati.

Questo é quanto si rileva sulla base della prima classifica di gradimento nel circuito canto, delineatasi coi voti espressi dai professori di canto alla cattedra nella puntata domenicale del via al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Amici 23.

La classifica stilata secondo l’ordine di gradimento degli insegnanti di canto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, sulla base delle performance che i cantanti tra i 20 allievi registravano al momento dell’ingresso al talent show, vede in pole position Matthew. Il primo allievo ingaggiato come cantautore é anche il primo della classe canto ad Amici 23, con una media di voti di 8-. Sul secondo podio, in un’ex aequo Mew e Lil Jolie con una media di voti pari a 8–. Terza posizione per il figlio d’arte Holden, con la media di voti pari a 7+++. Quarto posto per Petit, con una media pari a 7+. Quinto posto, poi, per Stella, con la media di 6.5.

Fuori dal podio di Amici 23, nel canto…

Sesta posizione per Ezio con la media pari a 6++. Settimo posto per Holy Francisco (atteso alla sfida a prova di cover), con 6+ . Ottava classificata Sarah con 6-. Nono classificato Spacehippiez con 6–. Decimo ed ultimo posto per Mida, che quindi potrebbe rivelarsi a rischio di una prima eliminazione ad Amici 23, in quanto il meno favorito ai voti dei professori nel circuito canto, con la media di 5.5.

Una graduatoria che divide il popolo del web in un tripudio di interazioni social, tra consensi e dissensi, e che in particolare desta la reaction di disapprovazione dei fan dell’esordiente a Sanremo Giovani 2022 con Maldité, Mida: “Ultimo? Pazzi!” , grida infatti il commento aggregante del fandom di Mida, a margine del post della classifica canto pubblicato dalla pagina di Amici 23 attiva su Instagram. C’é quindi, tra i telespettatori dell’occhio pubblico attivo nel web, teme che Mida sia destinato a rivelarsi la prima eliminazione dal talent show.

