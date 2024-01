Amici 23: Dustin Taylor é il first-class e Nicholas Borgogni a rischio?/ É polemica sulla classifica ballo!

Amici 23, Dustin Taylor é ammesso al serale? La promozione di Alessandra Celentano é presto anticipata!

Dustin Taylor é il principale candidato al titolo di concorrente ammesso al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, a discapito di Nicholas Borgogni, possibile eliminato dal talent show. Questa é l’anticipazione di Amici 23 che a prima firma Il sussidiario.net si profila sulla base di una classifica di ballo stilata da Alessandra Celentano, nel mezzo della competizione dei talenti ballerini e cantanti condotta da Maria De Filippi.

L’ordine di gradimento della tanto temuta maestra di danza e nipote del Molleggiato Adriano Celentano vede, nel dettaglio coprire il titolo di “First class”, potenziale allievo promosso all’upgrade di concorrente alla fase serale di Amici 23, il pupillo australiano. Si tratta di Dustin Taylor. Seconda classificata, la ballerina e possibile nuova velina di Striscia la notizia, Marisol Castellanos. Terzo podio per Lucia Ferrari.

Chi rischia la non ammissione al serale di Amici 23…

Fuori dalla Top 3, che si rileva dalla classifica di Alessandra Celentano, poi, si impone al quarto posto Giovanni Tesse, allievo di latino. A seguire habemus Kumo, Gaia Di Martino e Sofia Cagnetti, che coprono rispettivamente le posizioni di quinto, sesta e settima classificati. E nell’attesa che anticipa il via alla fase serale di Amici 23, secondo l’ordine di gradimento di Alessandra Celentano, i concorrenti ballerini dal più alto margine di rischio eliminazione sono intanto gli ultimi classificati. Simone Galluzzo e in particolare Nicholas Borgogni, in quanto ottavo e nono. Quest’ultimo é non a caso in preda allo sconforto in una confidenza intimista registrata con la cantante Sarah Toscano. La reaction a caldo alle critiche di Alessandra Celentano, che potrebbe anticipare il ritiro del ballerino dal talent show.

Nel frattempo, intanto, fa discutere la classifica ballo della Celentano, tra gli utenti nel web attivi sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi.

“Nicholas ultimo in classifica non si può

vedere -attenziona uno dei commenti social più aggreganti -. La Celentano è ora che se ne vada e lasci stare in pace Nicholas. Ha rotto le scatole …basta Cele”. Poi, spuntano altri commenti aggreganti: “Chissà come mai i suoi della Cele, primi?”; “Bravissimo Giovanni, sinceramente Sofia è

più brava di Gaia”.

La maestra Celentano ha stilato una classifica dei ballerini! Cosa ne pensate? #Amici23













