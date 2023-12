Amici 23, Dustin Taylor viola il regolamento: Alessandra Celentano lo scopre e lo punisce/ Le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin Taylor é punito dalla maestra Alessandra Celentano

Dustin Taylor commette una grave infrazione, tra le dinamiche del talent show di Maria De Filippi e pronta é la ferrea risposta di Alessandra Celentano, ad Amici 23. Il ballerino originario dell’Australia, tra i ballerini nel circuito ballo competitor parallelo del canto ad Amici 23, viene sorpreso mentre viola la regola tra le altre previste nel regolamento ad Amici , che vieta ai concorrenti di avere ogni tipo di contatto con il mondo esterno alla competizione tra i talenti.

“Dustin infrange il regolamento -sentenzia Alessandra Celentano tra le immagini del daytime di Amici 23 datato 7 dicembre 2023, ai danni del suo stesso allievo immortalato in un video frame della violazione. E il ballerino chiede “scusa”.

Arriva il clamoroso provvedimento disciplinare per Dustin Taylor, stabilito dalla maestra di ballo

Ma la maestra aggiunge che “voglio sapere perché non mi hai detto la verità… a me piacciono le persone oneste e sincere… vedevi clip di Amici credo- fa sapere la Celentano alludendo all’utilizzo improprio della connessione a Internet da parte di Dustin Taylor mediante un PC nella casetta dei talenti-… credo che tu sappia quanto io tenga alla disciplina e alle regole e i ragazzi devono attenersi”.

Dustin é pronto a prendersi le sue responsabilità, dal momento che il regolamento vieta l’uso della connessione a Internet e dei social limitandolo ai soli fini didattici. “Ti levo il telefono per una settimana -é però il provvedimento per il momento stabilito dalla maestra per l’allievo ad Amici 23 – e se scopro altre infrazioni il provvedimento sarà più grave”.

Nel frattempo, nel circuito ballo Simone Galluzzo vive un periodo di estrema difficoltà e di crisi, sia dal punto personale che artistico, in una clamorosa accusa al suo di insegnanti di ballo Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Che quindi i due ballerini Dustin e Simone possano rivelarsi tra i principali candidati all’eliminazione al talent show, non si direbbe quindi una ipotesi azzardata…

