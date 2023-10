Amici 23, Elia Fiore in crisi: “Per me la danza non é solo movimento…”/ Tradisce Emanuel Lo?

Amici 23 di Maria De Filippi, Elia Fiore si abbandona alla crisi personale e artistica: un ritiro annunciato?

Elia Fiore si preannuncia tra gli eliminati di Amici 23, o almeno questo é il presentiment dell’occhio pubblico alla crisi del ballerino. Il momento di sconforto per l’allievo di danza modern di Emanuel Lo si registra alla nuova puntata del daytime pomeridiano di Amici 23, datato 19 ottobre sulle reti Mediaset. Ed é il momento in cui Elia Fiore si abbandona alle lacrime, dove alla visione dello sconforto interviene la conduttrice del talent show Maria De Filippi. Al confronto con il ballerino modern, la conduttrice TV incalza Elia Fiore sul momento di dolore, che segue all’ultima puntata domenicale in una settimana piuttosto dura e dai risultati non brillanti per lui. L’allievo é reduce dall’ultimo posto in ben due settimane di classifica, della consuetudinaria gara di ballo domenicale.

“Una settimana impegnativa e il coronamento é oggi -si lascia andare alle lacrime Elia Fiore al confronto con Maria De Filippi sulla crisi- io mi impegno tanto e non solo é per portare qualcosa di ballato… faccio un percorso col pensiero, che é qualcosa di piu approfondito di ricercare una storia nella danza non sia solo movimento”.

Il confronto di Emanuel Lo ed Elia conquista il web

La volontà di portare in scena qualcosa che non sia il movimento fisico fine a se stesso del ballerino concorrente ad Amici 23 viene accolta dalla conduttrice che appoggia in pieno il talento di Elia Fiore. Tanto che la conduttrice esorta il giovane ad aprire lo sfogo ad Emanuel Lo. La crisi di Elia Fiore viene colta, a primo acchito, dal popolo nel web, come la sospetta scelta del ballerino di un ritiro e/o di un tradimento verso il maestro che ha promosso il giovane nella scuola di Amici 23. Si solleva, tra le ipotesi web, anche quella che vedrebbe Elia Fiore intento a cambiare squadra di studio al talent show. Ma ecco che arriva il confronto tra le parti coinvolte nel caso. Emanuel Lo ed Elia Fiore convengono insieme per una performance dell’allievo in cui il ruolo di quest’ultimo sia centrale nella massima espressione di una storia.

“Quella di sentirmi fuori luogo é una sensazione che si é accentuata nell’ultimo anno -ammette Elia Fiore al confronto sulla crisi con il mentore, ad Amici 23-, ora sono nel posto giusto dove mettermi in discussione per lo stato emotivo”. Lo status di sentirsi incapaci e inutili é un tema attuale e che accomuna il ballerino a molti spettatori, in particolare la Generazione zeta, ragion per cui Emanuel Lo sprona l’allievo ad esprimersi al talent show per sé e per gli altri nel mondo in cui lui si sente meritevole, la danza: ” metti Elia al centro”.

L’apertura del maestro alla natura dell’allievo é ora tra i post più virali nel web e segna la piena approvazione degli utenti alla volontà di Lo, di dare piena libertà di espressione ad Elia. Il giovane prepara la sua coreografia per la puntata domenicale di Amici 23, in onda domenica 22 ottobre 2023.

Dopo aver ascoltato insieme al maestro Emanuel Lo il brano su cui Elia creerà la sua coreografia… #Amici23 pic.twitter.com/RMhG0bzHoD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 18, 2023



