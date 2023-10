Amici 23, Elia: Todaro lo sfida sul modern contaminato, eliminato?/ Interviene Lo: “Non sei forzato…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Elia Fiore rifiuta la sfida di Raimondo Todaro?

Elia Fiore potrebbe rivelarsi a rischio, tra i papabili eliminati ad Amici 23, dal momento che il suo essere “original” divide il circuito ballo. Da una parte habemus Emanuel Lo, il professore di ballo che lo ha promosso al talent show di Maria De Filippi, dall’altra invece abbiamo il maestro avverso Raimondo Todaro, che mette in discussione il talento del giovane.

Amici 23, Holy Francisco minaccia l'addio?/ "Tra un mese non sono qua..."

“Caro Elia, sono passate due puntate e ancora faccio fatica a decifrarti.- é il messaggio che anticipa la “sfida” di Todaro lanciata al team capeggiato da Emanuel Lo-. Di te ho capito che hai uno stile molto personale, il che per me è un pregio, ma comunque non mi hai ancora convinto pienamente. Il tuo “voler essere particolare” non mi ha convinto né impressionato e non mi ha lasciato delle emozioni. Fino ad ora ti ho visto in coreografie che andavano incontro al tuo modo di essere e danzare ma il risultato per me non è sufficiente. Ti do questo compito proprio per capire se ci può essere dell’altro. Altrimenti, se questo è davvero tutto quello che hai da offrire, penso non possa bastare per avere lunga vita all’interno della scuola. Ho deciso di affidarti una coreografia di modern contaminato abbastanza convenzionale con un po’ di tecnica e tanta contaminazione, quindi niente di impossibile. Voglio vedere se finalmente riuscirò a chiarirmi le idee su di te. Buon lavoro”.

Amici 23, Simone Galluzzo crolla: "Non ho linee, non ho piede..."/ Eliminato? Lo non teme Celentano!

Il confronto con Emanuel Lo, ad Amici 23

Elia Fiore crede che il messaggio del compito di Raimondo Todaro sia un processo alle intenzioni, un attacco sul personale oltre che sul piano artistico: “Mi colpisce il ‘tuo voler essere’.. sembra che la stia forzando come cosa.. io cerco un significato nel movimento.. non perché voglio impressionare ma perché è un altro modo di raccontare.. sono curioso di vedere la coreografia” fa sapere ad Amici 23 Elia Fiore, che dopo aver preso visione della prova coreografica assegnata fa sapere, in aggiunta, di sentirsi in difficoltà: “I giri, non li so fare, le gambe tese mi arriveranno sotto al bacino, e le punte tirate.. i salti.. non so neanche i nomi.. io sono in grado di farla? No assolutamente, non ho alcun problema ad ammetterlo. Prima di decidere.. vorrei parlare con Emanuel Lo”.

Amici 23, Nicholas Borgogni un ritiro annunciato?/ Raimondo Todaro rischia l'allievo: "Mi sento ridicolo..."

Che Elia Fiore possa rivelarsi tra i ritiri o eliminati ad Amici 23? A rincuorare il giovane é, intanto, il mentore Emanuel Lo, che di comune accordo con Elia decidono di accettare il compito arduo, al confronto sul da farsi: “Non mi sembri spinto o forzato.. – replica Emanuel Lo all’avversario Todaro in confidenza con l’allievo-, mi piace esattamente quello che fai”. Il prof ride, poi, alla visione della prova Todaro: “Mi viene il dubbio che sappia dove sia la tecnica nel modern Raimondo.. cosa vuole dimostrare? Lo sappiamo avrai difficoltà, avrai i tuoi problemi, ma sicuramente non si capirà chi è Elia.. un compito del genere è una presa in giro, però io accetterei comunque il compito”, le parole del mentore destinate al pupillo, che prontamente accetta la prova: “Anche io lo accetterei.. non voglio rifiutare alcuna opportunità di lavorare” aggiunge Elia.

Mew e Matthew, le paure di Simone, i dubbi di Nicholas sul compito della maestra Celentano, un compito per Elia, un regalo per Mew e… Clicca qui per rivedere la puntata di oggi del Daytime di #Amici23 ⬇ https://t.co/WoQV5UZXlh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 6, 2023

Intanto, l’ex Amici 23 Angelina Mango rilascia il nuovo singolo e…











© RIPRODUZIONE RISERVATA