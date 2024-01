Amici 23, esplode lo scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli/ C’entrano Mida e Sarah Toscano

Amici 23 di Maria De Filippi, Sarah Toscano e Mida sono i talenti di canto divisivi

É di nuovo bagarre nello studio di Amici 23, tra le insegnanti competitor di canto Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, che si scontrano sul conto di Mida e Sarah Toscano. Quest’ultimi sono rispettivamente il cantante allievo e la cantautrice allieva in corsa nel circuito canto di Amici 23 e, nel corso della rinnovata puntata domenicale in onda il 21 gennaio 2024, fanno particolarmente discutere. Tanto da riaccendere la bagarre ad Amici 23 tra le insegnanti di canto.

Amici 23, classifica ballo/ Dustin Taylor torna primo, Nicholas Borgogni ultimo e...

I due cantautori, reduci dal rilascio dei nuovi inediti, Fight club di Mida e Viole e violini per Sarah Toscano, si classificano fuori dalla Top 3 nell’ordine di gradimento stilato dai giudici esterni nella nuova puntata, al termine della gara di canto cover. E non sono gli unici, Sarah Toscano e Mida, a fare discutere i prof. Tra gli altri allievi divisivi, al centro di una forte discussione in studio emerge anche Nicholas Borgogni, per il circuito ballo, con la nuova critica avazantagli contro dalla maestra avversa Alessandra Celentano. In particolare, la querelle nasce tra la maestra e l’insegnante mentore di Nicholas, Raimondo Todaro, che ancora una volta intende difendere il talento scoperto.

Amici 23, Giovanni Tesse rischia grosso: maglia sospesa/ La bocciatura che preoccupa i fan

Tra le altre chicche di gossip targate Amici 23

La puntata domenicale targata Amici 23 inizia con la conduttrice Maria De Filippi all’annuncio che la Celentano non sia presente in studio, ma arriva la sorella. Ed ecco che fa ingresso in studio la Celentano con indosso una parrucca dai capelli blu e viene chiamata Morticia.

E per la quota gossip del talent show in onda sulle reti Mediaset, nella rinnovata puntata di Amici 23 la cantante allieva Lil Jolie appare molto triste, in pubblicità. Sulla scia dell’accusa che gli internauti le muovono contro, di nascondere al pubblico di conoscere l’amica competitor, si fionda da Nahaze e le due si abbracciano.

Amici 23: Kia debutta in pole position e Martina Giovannini sprofonda/ La classifica canto

© RIPRODUZIONE RISERVATA