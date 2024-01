Amici 23: Kia debutta in pole position e Martina Giovannini sprofonda/ La classifica canto

Amici 23, Kia impressiona al debutto: la classifica della gara canto cover

Una tra le due new-entries, insieme a Nahaze, Kia, debutta da prima classificata nella consuetudinaria gara di canto ad Amici 23 di Maria De Filippi.

La cantante promossa al titolo di allieva di canto nel team di Lorella Cuccarini si impone come leader nella classifica della gara di canto cover, alla rinnovata puntata domenicale in onda il 21 gennaio sulle reti TV e streaming Mediaset. Così come é dato sapere dagli spoiler forniti da Amici news e Superguida TV sul rinnovato appuntamento del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti in studio, alla puntata domenicale, l’ex Amici 20 Aaron Cenere registra il ritorno al talent show, presenziando con i giudici della gara di canto Aiello, Paola Turci e Francesca Michielin, oltre al giudice della gara ballo Thomas Signorelli.

Al termine della gara di canto, viene stilata una classifica che al primo posto vede al debutto Kia, che canta When we are Young.

Holden é secondo classificato e canta Trouble dei Coldplay. Il giudice Francesca gli dice che la canzone sia difficilissima e lui la “holdenizza” e la vorrebbe in una sua playlist. Aiello gli fa i complimenti e Paola ammette che lui riesca a spezzarla in due.

Martina Giovannini é terza classificata e canta Hero.

Fuori dalla Top 3 della classifica canto di Amici 23

Mida é quarto in classifica , ad Amici 20, canta Superclassico con l’aggiunta di barre dove inserisce una parolaccia. Per Anna Pettinelli lo fa solo perché non saprebbe cosa scrivere e vorrebbe “fare il parac*lo”. Per questo motivo, l’altro insegnante di canto in cattedra Rudy Zerbi le dà il nomignolo: “ParaPetty”. Lorella Cuccarini si introduce con un urlo esasperato e l’allievo Mida si unisce alla sua prof.ssa. Quindi lo scontro si fa infuocato con Paola Turci per cui la Pettinelli avrebbe una visione antiquata dal momento che anche le parolacce bisogna saperle dire. Per la cantautrice quindi Mida suona bene comunque. Aiello aggiunge che Mida sia forte anche fuori, che si parli di lui e che farà grandi cose.

Petit é quinto e canta la cover Cullami di Emma Marrone. Ad Anna Petit non emozionerebbe tra i competitor di Amici 23. Lorella gli dà 8 meno.

Sarah Toscano é sesta classificata e canta Lips are Movin. Dopo la sua esibizione il pubblico si alza in piedi e le batte le mani. Sarah chiede un giudizio ad Anna Pettinelli, ma quest’ultima non vuole parlare per non rovinarle il bel momento e Zerbi definisce la collega “para*ula”.

Lil Jolie é settima classificata ad Amici 23, canta L’ultimo bacio.

Ottavo posto nel canto per Ayle, che canta La luna e la gatta. Rudy sentenzia che siano sono due o tre settimane che lo trova sempre uguale e non gli piace più.

Nahaze é nona con Flowers. Le dicono che la canzone non sia facile ed che lei sia brava. La cantante appare visibilmente emozionata al debutto nella gara di canto.

Malia é decimo con Gattomatto.

Ma non é tutto. Perché la competizione di canto s’infiamma con la presentazione dei nuovi inediti dei cantanti di Amici.

Lil Jolie si esibisce con il promesso singolo intitolato Attimo. La canzone parla della felicità che dura poco. Per la sentenza delle radio manca qualcosa alla proposta musicale. Sara Toscano propone il nuovo inedito Mappamondo e Martina Giovannini invece canta Quando ho smesso di amarti. Le radio che presenziano ad Amici 23 si dicono impressionate dal talento vocale, riscontrato nell’ultima proposta.

Questo, mentre s’infiamma il caso del ritiro di Mew e Matthew da Amici 23…

