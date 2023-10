Amici 23, Ezio contro tutti: la classe si spacca a metà/ Scoppia lo scontro: le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Ezio Liberatore esce di scena dal talent show?

Ezio Liberatore potrebbe rivelarsi il primo eliminato di Amici 23 di Maria De Filippi, anche nell’ipotesi di un ritiro al talent show. O almeno questo si direbbe dal momento che il giovane cantante dalla chioma riccia minaccia l’abbandono in uno sfogo che taccia la produzione di falsità dettata dalle circostanze della concorrenza spietata tra i talenti e lo stesso Ezio figura ultimo nella classifica di canto stilata dai concorrenti.

Andreas Muller, grave lutto per il ballerino di Amici/ Morto lo zio Salvatore: "Sono a pezzi"

Chiamate le parti coinvolte al confronto, trattasi di Ezio Liberatore e il resto della classe di concorrenti in corsa al talent show, il primo si lascia andare ad una nuova confidenza critica, stavolta in un faccia a faccia con i diretti interessati, competitor ad Amici 23: “Secondo me in un contesto del genere c’é falsità in ognuno di noi…vabbé raga io ho espresso una mia opinione che può essere condivisa o meno” fa sapere a chiarimento della sua posizione, Ezio Liberatore, per poi proseguire salvando la pace di una compagna di studio quando é incalzato dai compagni, a fare i nomi degli ipocriti o presunti tali: “Gaia ha un modo di essere simile al mio, non c’é raga qualcuno nello specifico…”.

Amici 23, Ezio é ultimo nel canto: eliminato?/ La classifica della classe canto fa discutere e...

Le reaction nel caso Ezio Liberatore

“Ma il problema sei tu”, rispedisce al mittente l’accusa, la compagine della classe tacciata di falsità per il proprio tornaconto personale. Così come si evince in uno spezzone dello scontro più virale del momento condiviso dalla pagina social di Amici 23 di Maria De Filippi si X. Intanto l’opinione dell’occhio pubblico tra gli utenti attivi via social si divide. Da una parte c’é chi appoggia la posizione avversa al talent di Ezio e dall’altra c’é chi invece accusa il giovane di non meritare il banco di studio, in primis dal momento che lui mette in discussione la veridicità della produzione del programma.

Amici 23, Sofia prima e Nicholas utimo tra i ballerini / La classifica ballo determina l'eliminato?

I ragazzi in casetta vengono a conoscenza delle lamentele avute da Ezio durante la settimana e… #Amici23 pic.twitter.com/RnXpPSmyr3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 2, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA